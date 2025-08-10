Izraelski aktivisti upali u Big Brother emisiju uživo, urlajući 'napustite Gazu!'

Tijekom emisije "Big Brother", nekoliko mladih ljudi u bijelim majicama s natpisom "Napustite Gazu" skočilo je na pozornicu i prosvjedujući sjelo na pod.

"Narod zahtijeva: Zaustavite pucnjavu!" uzvikivali su aktivisti dok su ih zaštitari odvodili.

Organizacija Standing Together, koja se zalaže za mir između Izraelaca i Palestinaca, preuzela je odgovornost za prosvjed.