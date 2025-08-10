Izraelski aktivisti upali u Big Brother emisiju uživo, urlajući 'napustite Gazu!'

Izraelski mirovni aktivisti upali su u subotu navečer u televizijski prijenos uživo kako bi prosvjedovali protiv intenziviranja rata u Gazi
Tijekom emisije "Big Brother", nekoliko mladih ljudi u bijelim majicama s natpisom "Napustite Gazu" skočilo je na pozornicu i prosvjedujući sjelo na pod.
"Narod zahtijeva: Zaustavite pucnjavu!" uzvikivali su aktivisti dok su ih zaštitari odvodili.
Organizacija Standing Together, koja se zalaže za mir između Izraelaca i Palestinaca, preuzela je odgovornost za prosvjed.
Djeca umiru od gladi, mediji šute
"Dok su taoci ostavljeni da umru, a djeca umiru od gladi samo sat vremena vožnje od studija 'Big Brothera', mediji ne govore ljudima što se događa u Gazi i građanima emitiraju da je sve normalno", rekla je organizacija na svojoj Facebook stranici.
Ako izraelska vlada napusti taoce i nastavi svoju "kampanju uništenja i gladovanja u Gazi" u ime sna o osvajanju i naseljavanju, "posao kao i obično" ne može se nastaviti, nastavlja se u izjavi.
Rat se može zaustaviti samo ako svatko prekine vlastite rutine, naglašava se. "Moramo spriječiti vladu da nastavi svoje ratne planove, koji štete svima nama - i zaustaviti ih odmah."
Izrael planira novu ofenzivu
Izraelski sigurnosni kabinet u petak je odobrio prijedlog premijera Benjamina Netanyahua za novu ofenzivu za okupaciju grada Gaze, najvećeg urbanog središta na palestinskom teritoriju koji je izraelska vojska u kopnenim i zračnim napadima gotovo potpuno razorila.