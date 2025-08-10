IDF PLANIRA NOVI MASAKR

Izraelski aktivisti upali u Big Brother emisiju uživo, urlajući 'napustite Gazu!'

M.Č./Hina

10.08.2025 u 12:18

Ilustracija
Ilustracija Izvor: EPA / Autor: Tolga Akmen
Bionic
Reading

Izraelski mirovni aktivisti upali su u subotu navečer u televizijski prijenos uživo kako bi prosvjedovali protiv intenziviranja rata u Gazi

Tijekom emisije "Big Brother", nekoliko mladih ljudi u bijelim majicama s natpisom "Napustite Gazu" skočilo je na pozornicu i prosvjedujući sjelo na pod.

"Narod zahtijeva: Zaustavite pucnjavu!" uzvikivali su aktivisti dok su ih zaštitari odvodili.

Organizacija Standing Together, koja se zalaže za mir između Izraelaca i Palestinaca, preuzela je odgovornost za prosvjed.

Djeca umiru od gladi, mediji šute

"Dok su taoci ostavljeni da umru, a djeca umiru od gladi samo sat vremena vožnje od studija 'Big Brothera', mediji ne govore ljudima što se događa u Gazi i građanima emitiraju da je sve normalno", rekla je organizacija na svojoj Facebook stranici.

Ako izraelska vlada napusti taoce i nastavi svoju "kampanju uništenja i gladovanja u Gazi" u ime sna o osvajanju i naseljavanju, "posao kao i obično" ne može se nastaviti, nastavlja se u izjavi.

Rat se može zaustaviti samo ako svatko prekine vlastite rutine, naglašava se. "Moramo spriječiti vladu da nastavi svoje ratne planove, koji štete svima nama - i zaustaviti ih odmah."

vezane vijesti

Izrael planira novu ofenzivu

Izraelski sigurnosni kabinet u petak je odobrio prijedlog premijera Benjamina Netanyahua za novu ofenzivu za okupaciju grada Gaze, najvećeg urbanog središta na palestinskom teritoriju koji je izraelska vojska u kopnenim i zračnim napadima gotovo potpuno razorila.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
SVE OPASNIJA SITUACIJA

SVE OPASNIJA SITUACIJA

Tajvan već sprema odgovor: Pazite što su Kinezi napravili u Južnom kineskom moru
UHIĆEN U TURSKOJ

UHIĆEN U TURSKOJ

Brat oslobođenog kapetana Bekavca: 'Šok i nevjerica. Jučer me nazvao, a danas - iznenađenje'
NOVE NAPETOSTI

NOVE NAPETOSTI

Armenija i Azerbajdžan potpisali mirovni sporazum. Iran sada prijeti blokadom koridora

najpopularnije

Još vijesti