meloni objavila

Italija će priznati Palestinu pod dva uvjeta

Bi. S. / Hina

23.09.2025 u 20:05

Giorgia Meloni
Giorgia Meloni Izvor: EPA / Autor: RICCARDO ANTIMIANI
Italija će priznati palestinsku državu samo ako svi izraelski taoci budu oslobođeni, a militantna skupina Hamas isključena iz bilo kakve uloge u vladi, rekla je u utorak talijanska premijerka Giorgia Meloni

'Nisam protiv priznanja Palestine, ali trebali bismo si postaviti prave prioritete', kazala je Meloni novinarima, najavivši da će njena vlada od parlamenta zatražiti raspravu i glasanje o tom pitanju.

Govoreći u New Yorku gdje prisustvuje Općoj skupštini Ujedinjenih naroda, Meloni je također rekla da bi trebao postojati međunarodni pritisak na Hamas, a ne na Izrael te je okrivila skupinu za započinjanje rata i blokiranje njegovog okončanja tako što odbija vratiti taoce.

Meloni predvodi desničarsku vladu koja je jedna od najčvršćih saveznika Izraela u Europskoj uniji te je odbila slijediti druge zemlje članice skupine G7, poput Velike Britanije, Kanade i Francuske, koje su ovog mjeseca priznale palestinsku državu.

