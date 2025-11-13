Izrael primio tijelo jednog od preostala četiri taoca

Izrael je, putem Međunarodnog odbora Crvenog križa, primio jedno od posljednja četiri tijela taoca koje su palestinska skupina Hamas ili njezini saveznici držali u Gazi, objavio je u četvrtak navečer ured izraelskog premijera Benjamina Netanyahua
Izraelska vojska kasnije je pojasnila da je lijes, koji je Crveni križ predao vojnicima unutar Pojasa Gaze, prebačen u Izrael i da je na putu do Nacionalnog instituta za sudsku medicinu u Tel Avivu radi obdukcije i identifikacije posmrtnih ostataka.
Hamas je rekao da je tijelo pronađeno ranije tijekom dana u blizini Kan Junisa, na jugu Pojasa Gaze.
Otkad je primirje stupilo na snagu 10. listopada pod pritiskom Sjedinjenih Država nakon više od dvije godine rata u Gazi, palestinski islamistički pokret odmah je oslobodio svih 20 preživjelih talaca u zamjenu za puštanje gotovo 2000 palestinskih zatvorenika te je počeo vraćati posmrtne ostatke preminulih talaca.
Prije predaje posmrtnih ostataka u četvrtak navečer, Hamas je već vratio tijela 24 od 28 preminulih talaca koje je obećao vratiti Izraelu kao dio sporazuma o primirju.
Posmrtni ostaci posljednja četiri taoca su tijela trojice Izraelaca i tajlandskog radnika otetih tijekom krvavog napada 7. listopada 2023., koji je izazvao rat.