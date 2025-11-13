priopćio ured premijera

Izrael primio tijelo jednog od preostala četiri taoca

I.V./Hina

13.11.2025 u 21:04

Benjamin Netanyahu - Ilustracija
Benjamin Netanyahu - Ilustracija Izvor: EPA / Autor: EPA/WILL OLIVER / POOL/HAITHAM IMAD
Izrael je, putem Međunarodnog odbora Crvenog križa, primio jedno od posljednja četiri tijela taoca koje su palestinska skupina Hamas ili njezini saveznici držali u Gazi, objavio je u četvrtak navečer ured izraelskog premijera Benjamina Netanyahua

Izraelska vojska kasnije je pojasnila da je lijes, koji je Crveni križ predao vojnicima unutar Pojasa Gaze, prebačen u Izrael i da je na putu do Nacionalnog instituta za sudsku medicinu u Tel Avivu radi obdukcije i identifikacije posmrtnih ostataka.

Hamas je rekao da je tijelo pronađeno ranije tijekom dana u blizini Kan Junisa, na jugu Pojasa Gaze.

Otkad je primirje stupilo na snagu 10. listopada pod pritiskom Sjedinjenih Država nakon više od dvije godine rata u Gazi, palestinski islamistički pokret odmah je oslobodio svih 20 preživjelih talaca u zamjenu za puštanje gotovo 2000 palestinskih zatvorenika te je počeo vraćati posmrtne ostatke preminulih talaca.

Prije predaje posmrtnih ostataka u četvrtak navečer, Hamas je već vratio tijela 24 od 28 preminulih talaca koje je obećao vratiti Izraelu kao dio sporazuma o primirju.

Posmrtni ostaci posljednja četiri taoca su tijela trojice Izraelaca i tajlandskog radnika otetih tijekom krvavog napada 7. listopada 2023., koji je izazvao rat.

tportal
