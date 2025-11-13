Izrael primio tijelo jednog od preostala četiri taoca

Izraelska vojska kasnije je pojasnila da je lijes, koji je Crveni križ predao vojnicima unutar Pojasa Gaze, prebačen u Izrael i da je na putu do Nacionalnog instituta za sudsku medicinu u Tel Avivu radi obdukcije i identifikacije posmrtnih ostataka.

Hamas je rekao da je tijelo pronađeno ranije tijekom dana u blizini Kan Junisa, na jugu Pojasa Gaze.

Otkad je primirje stupilo na snagu 10. listopada pod pritiskom Sjedinjenih Država nakon više od dvije godine rata u Gazi, palestinski islamistički pokret odmah je oslobodio svih 20 preživjelih talaca u zamjenu za puštanje gotovo 2000 palestinskih zatvorenika te je počeo vraćati posmrtne ostatke preminulih talaca.