Iznenadne smrti u vojsci i policiji: Stručnjak naglašava na što treba osobito pripaziti - ovu bolest nije jednostavno otkriti

Od početka rujna hrvatsku vojsku i policiju potresla su dva nova slučaja iznenadne smrti u njihovim redovima: 30-godišnji policijski službenik Antiterorističke jedinice Lučko i 43-godišnji pripadnik Zapovjedništva za kibernetički prostor Oružanih snaga RH umrli su uslijed intenzivne tjelesne aktivnosti u sklopu obavezne obuke. Još jedan specijalac iz ATJ-a Lučko, kojem je također pozlilo na kondicijskom treningu, hospitaliziran je u Kliničkoj bolnici Sveti Duh

Slične tragedije obilježavaju i svijet profesionalnog sporta, a najizraženije su kod nogometaša koji se iznenada sruše na treningu ili utakmici. Kako, dakle, dolazi do takvih situacija kod relativno mladih ljudi iznadprosječne tjelesne forme?

Ugledni kardiolog iz Poliklinike Centar, prof.dr. Mijo Bergovec napominje da je nagla smrt u djece i mladih ljudi, u dobi do 35 godina, relativno rijetka, baš kao što je to slučaj kod sportaša, bilo da se bave natjecateljskim, bilo rekreativnim sportom. Ukazuje na to da su prije nekoliko dana objavljeni rezultati velike studije o iznenadnoj srčanoj smrti u Švedskoj, u kojoj su proučavani medicinski nalazi svih naglo umrlih u dobi od jedne do 35 godina. U razdoblju od 2000. do 2010. u Švedskoj bila su ukupno 903 takva slučaja.

'Najvažnije je napraviti dobar EKG'

'Pronađeno je da su njih 38 imali srčanu manu, tzv. hipertrofijsku kardiomiopatiju – abnormalno, nepravilno zadebljanje srčanog mišića. To genetski disponirano stanje nije jednostavno otkriti. To su ljudi koji se puno puta čine sasvim zdravima. Imao sam takvih bolesnika; roditelji su mi dovodili na pregled svoju djecu koja se bave natjecateljskim sportom, i u nekoliko slučajeva otkrio sam promjene u EKG-u koje upućuju na hipertrofijsku kardiomiopatiju, dakle bolest od koje sportaši najčešće naglo umiru. Rekao sam roditeljima, i napisao u nalazu, da se ne preporučuje i ne bi bilo dobro da se to dijete bavi natjecateljskim sportom. Ali ljudi su često neracionalni, kažu mi da je dijete jako razvijeno, da dobro igra, da zar ne vidim da je to drugi Luka Modrić... Dakle nisu objektivni, nekad poslušaju, a nekad i ne', navodi prof.dr. Bergovec, napominjući da ishod može biti tragičan i da čak 90 posto sportaša koji umru od nagle smrti, umru upravo od srčane hipertrofijske kardiomiopatije.

'Bolest je genetski uzrokovana, što znači da je možda i u obitelji netko naglo umro kao mlad ili izrazito mlad. Treba to imati na umu. Mlade ljude, svakako one koji se bave natjecateljskim, pa i intenzivnim rekreativnim sportom, uvijek treba liječnički pregledati. Potom, fizički naporne sportske aktivnosti ne bi se smjele dopustiti onima koji imaju određene srčane smetnje – česta lupanja srca, značajno ubrzani rad srca, brzo umaranje u manjem ili srednjem naporu. Vrlo je važno napraviti dobar EKG, te ako se nađu u EKG-u patološke promjene, treba ići dalje u dodatnu obradu i tražiti uzrok', upućuje prof. dr. Bergovec, dodajući da je učestalost iznenadne smrti u sportaša niska i kreće se od 0,5 do dva na 100.000 sportaša godišnje.

Što je moglo poći po krivu

Komentirajući kliničku sliku koja kod preminulog 43-godišnjaka iz vojnog sustava ukazuje na akutni infarkt miokarda, emboliju pluća ili disekciju aorte, kaže da su to sve mogući uzroci nagle smrti.

'Sa 43 godine različite su mogućnosti uzroka smrti. Ako je unesrećenik imao dugotrajno neliječeni povišeni tlak, može doći do razdora aorte, a može biti da se dogodila i plućna embolija – posljednjih godina imao sam slučajeve plućne embolije kao posljedicu Covid infekcije, bolesti koju su neki ljudi omalovažavali. Infarkt može uzrokovati i rana aterosklerotska bolest srca, a nagli infarkt srca u akutnoj fazi može izazvati takvu aritmiju da čovjek može naglo umrijeti. U konkretnom slučaju, uzrok se neće znati prije obdukcije', kaže dr. Bergovec, profesor emeritus Europskog kardiološkog društva i bivši dugogodišnji pročelnik Zavoda za bolesti srca i krvnih žila Kliničke bolnice Dubrava u Zagrebu.