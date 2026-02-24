Izgledaju kao igračke, 'proslavile' su se u Afganistanu, a sada su noćna mora Ukrajinaca

Protupješačke mine PFM-1, poznate i kao 'latice' ili 'leptir-mine', postale su jedno od najopasnijih oružja u ratu u Ukrajini. Koriste ih obje strane, a zbog svojeg oblika i načina raspršivanja predstavljaju ozbiljnu prijetnju civilima, osobito djeci
Stručnjaci za razminiranje upozoravaju da su te mine teško uočljive, a posljedice njihovih eksplozija često su trajne i razorne.
PFM-1 su sovjetskog dizajna i neslavno su se proslavile tijekom rata u Afganistanu jer su iza sebe ostavile tisuće osakaćenih civila. Danas su ponovno u upotrebi – ovaj put na teritoriju Ukrajine.
Naziv 'latice' ili 'leptir-mine' dobile su zbog svojeg specifičnog oblika. Male su, plastične i lako se stapaju s okolišem, osobito u šumama i na travnatim površinama, piše France24.
Prema analizi civilne organizacije HALO Trust, koja se bavi razminiranjem, oko 90 posto od približno 500 zabilježenih civilnih žrtava protupješačkih mina u Ukrajini stradalo je upravo od ovih mina.
Pete Smith iz HALO Trusta ističe da ih je vrlo lako sakriti u prirodi.
'Izgledaju kao list. U šumskim područjima gotovo ih je nemoguće primijetiti. A dodatni problem je to što izgledaju kao igračka, djeluju bezopasno', upozorava.
Stotine mina iz jedne rakete
Više od 300 mina PFM-1 može se raspršiti jednom raketom, obično ispaljenom s vozila. U novije vrijeme sve češće ih se baca i iz dronova, što samo povećava njihovu rasprostranjenost.
Jednom kada padnu na tlo, mine mogu ostati skrivene godinama, a dovoljno je svega pet kilograma pritiska da eksplodiraju.
Lionel Pechera iz Ženevskog međunarodnog centra za humanitarno razminiranje upozorava na teške posljedice.
'Imali smo brojne slučajeve ljudi, uključujući djecu, s traumatskim amputacijama ruku. Eksplozije uzrokuju i gubitak vida ili sluha. Čak i kada osoba preživi, posljedice su dugoročne', kaže.
Teško ih je deaktivirati
Razminiranje područja na kojem su postavljene mine PFM-1 iznimno je zahtjevno. Zbog njihove konstrukcije najčešće se ne pokušavaju deaktivirati, već se uništavaju kontroliranom eksplozijom.
Stručnjaci koriste kombinaciju mehaničkih i ručnih metoda te ondje gdje je moguće vozila prelaze preko sumnjivog terena da bi aktivirala mine. Budući da one sadrže relativno malu količinu eksploziva, detonacija obično ne oštećuje tešku opremu.
No takva metoda nije primjenjiva svugdje, osobito u urbanim sredinama ili teško dostupnim područjima.
Mine PFM-1 osmišljene su da ranjavaju, a ne nužno da usmrte. Upravo zato predstavljaju dodatni teret za zdravstveni sustav i zajednice pogođene ratom.
Njihova mala veličina, sposobnost da se stapaju s okolišem i činjenica da nalikuju igračkama čine ih osobito opasnima za djecu.
Četiri godine nakon početka rata prijetnja koju predstavljaju 'latice' ostaje jedna od najpodmuklijih posljedica sukoba – jer i kada se bojišnice pomaknu, mine ostaju.