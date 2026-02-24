Izgledaju kao igračke, 'proslavile' su se u Afganistanu, a sada su noćna mora Ukrajinaca

Protupješačke mine PFM-1, poznate i kao 'latice' ili 'leptir-mine', postale su jedno od najopasnijih oružja u ratu u Ukrajini. Koriste ih obje strane, a zbog svojeg oblika i načina raspršivanja predstavljaju ozbiljnu prijetnju civilima, osobito djeci

Stručnjaci za razminiranje upozoravaju da su te mine teško uočljive, a posljedice njihovih eksplozija često su trajne i razorne. PFM-1 su sovjetskog dizajna i neslavno su se proslavile tijekom rata u Afganistanu jer su iza sebe ostavile tisuće osakaćenih civila. Danas su ponovno u upotrebi – ovaj put na teritoriju Ukrajine. Naziv 'latice' ili 'leptir-mine' dobile su zbog svojeg specifičnog oblika. Male su, plastične i lako se stapaju s okolišem, osobito u šumama i na travnatim površinama, piše France24.

Prema analizi civilne organizacije HALO Trust, koja se bavi razminiranjem, oko 90 posto od približno 500 zabilježenih civilnih žrtava protupješačkih mina u Ukrajini stradalo je upravo od ovih mina. Pete Smith iz HALO Trusta ističe da ih je vrlo lako sakriti u prirodi. 'Izgledaju kao list. U šumskim područjima gotovo ih je nemoguće primijetiti. A dodatni problem je to što izgledaju kao igračka, djeluju bezopasno', upozorava. Stotine mina iz jedne rakete Više od 300 mina PFM-1 može se raspršiti jednom raketom, obično ispaljenom s vozila. U novije vrijeme sve češće ih se baca i iz dronova, što samo povećava njihovu rasprostranjenost. Jednom kada padnu na tlo, mine mogu ostati skrivene godinama, a dovoljno je svega pet kilograma pritiska da eksplodiraju.