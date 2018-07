Izdan meteoalarm zbog grmljavinskih pljuskova, a na Jadranu i zbog olujne bure

U ponedjeljak će u cijeloj zemlji biti oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ)

U gorskom području te u Dalmaciji moguće su lokalno i obilnije oborine. Poslijepodne će doći do postupnog prestanka oborina te razvedravanja.

Najviša dnevna temperatura bit će između 21 i 26 stupnjeva Celzija , a na Jadranu 26 do 29 stupnjeva.

U utorak slijedi razvedravanje, iako su sredinom dana još mogući lokalni pljuskovi u Gorskom kotaru i Lici te u unutrašnjosti Dalmacije.

Vjetar će biti umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni, a u Slavoniji i sjeverozapadni, dok će na Jadranu puhati umjerena do jaka bura i sjeverozapadnjak. Opet treba biti posebno oprezan u području podno Velebita gdje će u prvom dijelu dana puhati na udare mjestimice i olujna bura.

Najniža temperatura zraka bit će od 14 do 18 stupnjeva Celzija, na Jadranu od 18 do 22, dok će najviša temperatura biti od 25 do 30 stupnjeva.

Do kraja tjedna trebalo bi se zadržati uglavnom sunčano vrijeme, uz povremene lokalne pljuskove u nekim krajevima zemlje, dok će se najviše dnevne temperature zadržati oko 30 stuipnjeva.

Detaljniju prognozu za ovaj tjedan za četiri velika grada pogledajte u galeriji u nastavku ili na stranicama DHMZ-a: