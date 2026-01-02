Iza debakla s dronovima u Budvi stoji hrvatska tvrtka: 'Osjetili smo da nismo dobrodošli'

U međuvremenu, oglasili su se iz samoborske tvrtke Mirnovec Pirotehnika , koja je bila angažirana za ovaj propali spektakl. Za crnogorske Vijesti.me istaknuli su da su njihovi dronovi bili planski i namjerno oboreni protudronskim ometačima.

Novogodišnji drone show u Budvi , koji je trebao biti izveden nakon vatrometa, proslavio se po tome što je doživio totalni fijasko. Oko 600 dronova je u jednom trenutku počeli nekontrolirano padati pred okupljenim mnoštvom. Iako nije bilo ozlijeđenih, nastala je velika materijalna šteta.

Ometanje frekvencije

Iz tvrtke ističu kako su dronovi tijekom dizanja premašili visinu zgrade od 15 metara iza koje se nalazio prostor za polijetanje. No, zatim su ušli u prostor ometanja frekvencije. Zbog toga je oštećeno ili uništeno oko 200 dronova.

"Odmah nakon ovog nemilog događaja kontaktirali smo proizvođača dronova, američku kompaniju Verge Aero, čiji smo ovlašteni zastupnici za Europu i Bliski istok. Njihovi inženjeri povezali su se s računalom na terenu, analizirali sve pogreške vezane uz ovaj show i utvrdili da su se dronovi, uslijed ometanja signala, počeli vraćati na mjesto polijetanja (tako su programirani), pri čemu su se sudarali s dronovima koji su još bili u fazi uzlijetanja", navodi predstavnik Mirnovca, Frano Koletić.

"Njihov zaključak je da je ometanje izvršeno profesionalnim uređajima za ometanje signala, kakve obično posjeduju policijske i vojne jedinice, zračne luke i specijalne državne službe. Takva je oprema teško dostupna fizičkim osobama jer se smatra oružjem. Tko je to učinio i iz kojeg razloga, ne znamo niti nas to zanima. Mi se bavimo isključivo svojim poslom i u ovom smo slučaju kolateralna žrtva, pri čemu smo pretrpjeli ozbiljnu materijalnu štetu", dodaju iz Mirnovca u priopćenju.

Iz Mirnovca su se odmah ispričali okupljenim građanima te istaknuli da su dosad realizirali više od 100 drone showova diljem Europe, Azije, SAD-a i Arapskog poluotoka. No, ističu da su u Crnoj Gori osjetili da nisu dobrodošli.

>>> VIDEO 'Neviđeni spektakl': Novogodišnji dron show u Budvi završio fijaskom <<<

Neugodnosti na granici

Naime, njihov kamion s dronovima se pojavio na graničnom prijelazu još protekle nedjelje, s urednim ATA karnetom za dronove te dozvolom Agencije za civilno zrakoplovstvo Crne Gore za korištenje zračnog prostora izvan Budve 31. prosinca.

"Kada smo te večeri došli na granicu s navedenom dozvolom, rečeno nam je da ni to nije dovoljno, već da moramo čekati odobrenje rukovoditelja carinske ispostave za privremeni uvoz. Ponovno smo ostali čekati te smo u utorak, 30. 12., ujutro započeli izradu dokumentacije za privremeni uvoz. Nakon što smo i to završili, upućeni smo na unutarnju carinu u Kotoru. Kada smo oko podne stigli u Kotor, rečeno nam je da ipak moramo ići u carinsku ispostavu u Baru. U tom trenutku to je bilo nemoguće jer više nismo imali vremena stići do Bara tijekom radnog vremena carinske službe", objasnili su iz Mirnovca.

Ipak, carinici su im nekako ipak pristali izraditi dokumentaciju za privremeni uvoz, pa su tek noć prije stigli u Budvu. Ističu da su ih tamo provocirali pojedini zaposlenici Lučke uprave, na što se nisu obazirali, jer su sva testiranja prošla uredno.

"Dronovi su bili postavljeni i spremni za polijetanje prije mraka. Sva potrebna testiranja i provjere obavljena su tijekom dana i neposredno prije samog polijetanja. Sve je bilo u skladu s planom", zaključuju iz Mirnovec Pirotehnike.

Portal Pobjeda.me neslužbeno doznaje kako je počinjena materijalna šteta od nekoliko stotina tisuća eura. Policija i Osnovno državno tužiteljstvu u Budvi provode istragu koja se, navodno, kreće i u smjeru namjernog ometanja dronova.