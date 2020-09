Ivan Selak ima tri favorita od četiri ponude za avione, podučio i ministra Banožića: MIG-ovi mogu letjeti noću

Umirovljeni vojni pilot Ivan Selak otkrio je svoje favorite za proces nabave višenamjenskih borbenih aviona te spočitao ministru Banožiću izjavu kako MIG-ovi ne mogu letjeti noću

Gostujući u emisiji RTL Danas, Selak je rekao kako su mu favoriti francuski, američki i švedski Gripeni, dok polovne izraelske Barake ne bi uzimao u razmatranje.

'Što se isplati ili ne - ja nemam pojma o ponudi, ne znam koji su naši zahtjevi, ambicije, prioriteti. Apsolutno ne znamo ništa. Ja mogu govoriti o F-16 70/72, to je vrhunski stroj. Barak je avion kojeg su Izraelci nabavili za sebe, svoju taktiku ratovanja, s kraja 80-ih godina. Koristili su ga Izraelci i to mu je najveća mana. Iskoristili su taj avion do kraja. Taj avion Izraelci mogu koristiti i dalje. Kao ciljni avion', jasno će Selak.