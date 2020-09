Banožić napao Milanovića: Lobiranje i navijanje za jednu ponudu je nekorektno

Ministar obrane Mario Banožić u nedjelju je izjavio kako je 12. prosinca rok Međuresornom povjerenstvu da odluči koju ponudu za nabavu borbenih aviona će predložiti za odabir, a potvrdio je i da će doći do racionalizacije broja zaposlenih u MORH-u za oko 20 posto odnosno 200 do 250 ljudi.

Potvrdio je i da najbolja ponuda ne mora biti i konačna jer, rekao je, Međuresorno povjerenstvo razgovarat će sa svakim ponuditeljem i postoje razni elementi koji će odlučiti o konačnoj odluci (eventualni broj simulatora, paket naoružanja, obuka pilota, otplatni plan, partnerska suradnja među državama), a ministar očekuje da će ponuditelji u razgovorima i "smanjiti" iznos prvotne ponude.

Smatra da Hrvatska treba izbjeći situaciju da joj nebo "čuvaju" druge zemlje što također, naglasio je, košta. "Hrvatska to defnitivno treba izbjeći jer to neće biti besplatno. Ako se to prepusti Mađarskoj ili Italiji, koje se spominje kao jedno od rješenja, to je isto tako plaćen novac, ali nekoj drugoj zemlji”, rekao je.