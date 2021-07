Istražitelji snimili razgovore između Bandića i vozača Krajine: 'To je 22.000 eura nije to za bacit...to su naše pare'

Istražitelji u aferi Advent ozvučili su automobil pokojnog zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića te su kao ključne dokaze snimili niz razgovora koji otkrivaju kako su namještali razni poslovi

"To je dvadeset, dvadeset i dvije tisuće eura, nije to za bacit... to su naše pare", rekao je sada pokojni zagrebački gradonačelnik Milan Bandić svom vozaču Zdravku Krajini, sada okrivljenom u aferi Advent, dok su u rujnu prošle godine u službenom automobilu razgovarali o potencijalno izgubljenih 160.000 kuna vezanih uz posao s adventskim kućicama kod HNK, piše Jutarnji list.

Bez "šefa", sada pokojnog gradonačelnika Zagreba Milana Bandića, nije bilo moguće dobiti javni prostor za kućice, pozornice i štandove na brojnim manifestacijama u gradu, počevši od Adventa, preko Ljeta na Zrinjevcu pa sve do organizirane prodaje jagoda na zagrebačkim ulicama.