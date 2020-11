Istražili smo pozadinu neobičnoga stranačkog manevra Dalije Orešković i Marijane Puljak: Slijedi pobuna

Stranka s imenom i prezimenom (STRIP) Dalije Orešković i stranka Pametno Marijane Puljak ovog tjedna objavile su 'čin spajanja ovih sestrinskih stranaka pod novim nazivom Centar', no ujedinjenje zapravo nije provedeno, niti je nova stranka osnovana. Neobičnom političkom kombinatorikom nekoliko članova STRIP-a učlanilo se u Pametno, kojemu je potom naziv promijenjen u Centar, no zadržali su se i u staroj stranci

Treba ipak napomenuti da su gašenja, pripajanja i drugi oblici promjene ustroja političkih stranaka poznati i već viđeni u hrvatskoj politici, no to bi zahtijevalo gašenje barem jedne od njih, a onda u ovom slučaju i gubitak izdašne naknade za politički rad. Dalija Orešković za tportal je potvrdila da je naknada jedan od razloga ovakvih poteza, makar kaže da se radi o procesu koji je tek započet.

'Spominjanje naknade je okretanje pile naopako: ne postoji politička stranka sa zastupnicima koja ne prima taj novac. Kako bismo se drugačije borili s velikim i moćnim strukturama koje primaju novac za svaku stolicu u općinskim i gradskim vijećima?' pita se Orešković. Ona kaže da su uoči 'fuzije' STRIP-a i Pametnog dobili odgovore Ministarstva uprave, po kojima je bilo kakav drugačiji postupak 'jako kompliciran'.

'Za stranke ne postoji mogućnost fuzije kao recimo za trgovačka društva i jedna od naših inicijativa bit će da se to promijeni. Spajanje STRIP-a i Pametnog nije čin nego proces koji će trajati najmanje godinu dana, a do tada će se i zakon možda promijeniti', dodaje Orešković. Ona je potvrdila da u njenoj bivšoj stranci uopće nije održana skupština na kojoj bi se raspravljalo o povezivanju s Pametnim 'jer to nije bilo predviđeno slijedom događaja'. Podršku ovom potezu dalo je predsjedništvo, a skupština se možda održi za petnaestak dana. Otežavajuća okolnost jest da je STRIP zapravo nastavio kao 'nadstranka' preimenovanjem nekadašnje stranke START, kojoj su potom pristupali ili iz nje izlazili različiti nezavisni kandidati s lokalnog nivoa, pa je nastao administrativni kaos koji će biti teško raspetljati.