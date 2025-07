Sjedi li mostovac Kelam na dva stolca? Split sve bliži izvanrednim izborima

Za eventualno formiranje Gradskog vijeća tako će preostati još jedan pokušaj i ukoliko ni on ne uspije, slijede izvanredni izbori.

'Komisija bi vrednovala kandidate za rukovodeće pozicije u gradskoj upravi, ustanovama i poduzećima, temeljem stručnosti i političke neovisnosti, uz obveznu izjavu da kandidati u posljednjih šest godina nisu bili članovi političkih stranaka. Glavna zadaća Komisije je praćenje rada imenovanih osoba, nadziranje transparentnosti i efikasnosti u obavljanju dužnosti, a svakih šest mjeseci o tome bi izvještavala Gradsko vijeće. Most je postavio i zahtjev da se Komisija mora imenovati prije izbora predsjednika i dva podpredsjednika Gradskog vijeća Splita', objašnjavaju u ovoj stranci.

Spomenuta 'Antikorupcijska komisija' neobično je tijelo koje je osmislio Most , u kojemu bi jednak broj članova dale desnica i ljevica u Gradskom vijeću, dok bi presudan glas pripadao upravo Mostu.

'U vezi s prijedlogom formiranja tzv. antikorupcijske komisije za zapošljavanje u Gradu i gradskim tvrtkama, a u kojoj bi vijećnik Mosta imao 'ključnu ulogu kao odlučujući glas', podržali smo prijedlog i zatražili službeno mišljenje nadležnih gradskih službi koje su iskazale određena zakonska ograničenja, a nakon čega smo zatražili dodatno mišljenje nadležne uprave resornog ministarstva. Također, predlagali smo da se umjesto političkih predstavnika u komisiju imenuju stručnjaci, odnosno članovi relevantnih strukovnih organizacija. Ako se ipak odluči da u komisiji sudjeluju politički akteri, predložili smo da u njezin rad budu uključeni predstavnici svih političkih opcija u Gradskom vijeću, a ne samo pojedinih, kao što je to predložio Most. Što se nas tiče, komisija u kojoj bi ključnu ulogu imao predstavnik Mosta može biti formirana već danas, a od kolege Kelama očekujemo konkretan prijedlog i razradu modela djelovanja takve komisije', apeliraju iz HDZ-a.

'U otvorenom i konstruktivnom dijalogu s kolegom Kelamom i predstavnicima Mosta, uz suglasnost 15 vijećnika, prihvatili smo ključne prijedloge koje su postavili kao uvjet za programsku suradnju, uključujući priuštivo stanovanje za mlade, besplatne vrtiće i javni prijevoz za učenike i studente, mjere za pomoć mladim obiteljima i studentima, te veću transparentnost i učinkovitost gradskih tvrtki i ustanova, a sve u skladu s trenutačnim zakonskim i fiskalnim mogućnostima. Sve predložene mjere su realne, provedive i dio njih već je moguće osigurati kroz nadolazeći rebalans proračuna. Vjerovali smo da postoji čvrst temelj za zajedničko djelovanje. Ipak, Most je odlučio da neće podržati ovaj programski okvir', objavili su iz ove stranke samo sat nakon Mosta.

Probuđena oporba

Koalicije ili 'programske suradnje' kakvu oni zamišljaju sutra evidentno neće biti, no zato se oporba probudila: Marijana Puljak iz stranke Centar objavila je da će oni predložiti ime predsjednika Gradskog vijeća.

Po neslužbenim informacijama to će biti Jakov Prkić iz stranke Direkt, koja je u splitski parlament ušla na koalicijskoj listi s SDP-om - čime bi Centar zapravo uspješno ujedinio oporbu usprkos golemim animozitetima u kampanju. Za Prkića bi morao glasovati čak i šef SDP-a Davor Matijević, radi se o njegovom kolegi s liste - sve to usprkos činjenici da ga predlaže Puljak i stranka s kojom je on vodio žestoki rat u kampanji.

'Stranka Centar će, kao opcija s najviše vijećnika u Gradskom vijeću, ponuditi prijedlog za predsjednika Vijeća koji može dobiti široku podršku. Vjerujemo da će svi koji su iskreno protiv korupcije, političke trgovine i povratka starih klijentelističkih praksi prepoznati važnost formiranja većine koja nije pod utjecajem HDZ-a i Keruma. Najbolji alat za borbu protiv korupcije u ovom trenutku je upravo anti-HDZ-Kerum većina u Gradskom vijeću koja će raditi u interesu građana, a ne interesnih skupina', objavila je Marijana Puljak.