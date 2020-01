Grabar Kitarović lovi glasove Istrijana putem kilometarskog SMS-a, poruka stigla i lokalnim SDP-ovcima

Na mobitele mnogih Istrijana u utorak je stigao SMS. U poruci ih se poziva da u nedjelju iziđu na izbore i glasaju za HDZ-ovu kandidatkinju Kolindu Grabar Kitarović. Poruka je stigla i na telefone političkih protivnika, doznaje Glas Istre

Na mobitele mnogih stanovnika Istre u utorak je stigao SMS u kojem ih se poziva da u nedjelju iziđu na izbore i glasaju za HDZ-ovu kandidatkinju Kolindu Grabar Kitarović, doznaje Glas Istre te prenosi u cjelosti sadržaj SMS poruke:

'Došao je trenutak odluke - trenutak u kojemu odlučujemo što će biti s Hrvatskom, u kojemu odlučujemo kamo će Hrvatska ići. Hoće li ići u budućnost ili će se vraćati u prošlost? Vi znate koliko volim Istru, kako sam u Istru uvijek rado dolazila kao u svoj zavičaj i s koliko ponosa uvijek zajedno s vama pjevam najljepšu hrvatsku budnicu „Krasna zemljo, Istra mila“. Istra je, kao i moj Grobnik, zavičaj onog divnog „ča“ kojim sam naučila voljeti domovinu i njezine ljude. Svi mi znamo koliko je Istra mnogo dala i daje Hrvatskoj. Želim zato svima vama i sada reći „hvala“ za sve što činite da bi naša domovina bila uspješna i ponosna. Nastojala sam učiniti što više da Istra napreduje. Zato sam zagovarala decentralizaciju i čuvala županije, nasuprot svima onima koji su ih željeli slabiti. Zato sam, nakon što je Milanovićeva Vlada bila zaustavila sve investicije prema Istri, čvrsto zagovarala sve projekte važne za Istru i zahtijevala da se provedu: od pulske bolnice do završetka „Istarskog ipsilona“ i gradnje druge cijevi tunela „Učka“. Čvrsto sam zagovarala opstanak hrvatske brodogradnje. Stala sam u obranu očuvanja svih istarskih posebnosti, od istinskog narodnog antifašizma, jedinstvenog u Europi, do očuvanja kulturnih posebnosti i tradicija, kao što je „Trka na prstenac“. Sve je to moje, sve je to naše, sve je to hrvatska vrijednost. A najveća su vrijednost ljudi. Zato ne dopustimo podjele. Hrvatska nije slučajna država, niti je Istra slučajna županija. Sve smo to teško izborili i to sada moramo sačuvati i unaprjeđivati. Zato vas pozivam da se okupimo! Pokažimo ljubav prema Istri i Hrvatskoj, izađimo na izbore i dajmo priliku budućnosti! Živjela Istra! Živjela Hrvatska!

Vaša Kolinda Grabar-Kitarović'.

Poruka je, kako piše Glas Istre, stigla i nekim od čelnika stožera Zorana Milanovića u Puli, poput SDP-ove Sanje Radolović, ali i Silvana Hrelje iz HSU-a.