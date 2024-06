'Isto razmišljaju Putin i zadnji mužik u Sibiru: Ako nema Rusije, ne treba postojati nitko'

Vojni i sigurnosni stručnjak Marinko Ogorec bio je od 2000. do 2004. godine hrvatski vojni ataše u Moskvi te je dobar poznavatelj prilika u Rusiji i u ruskom društvu, a komentirao je za tportal Putinove poruke kazavši da rat u Ukrajini, prije svega, počinje eskalirati.

'Pojedine članice NATO-a razmišljaju o slanju svojih borbenih postrojbi u Ukrajinu, što bi bila potpuno nepoželjna eskalacija s ozbiljnim reperkusijama koje bi mogla izazvati. To je jedna stvar koja očito brine Putina jer bi došlo do ozbiljne eskalacije i do neke vrste sukoba NATO-a s Rusijom, što si on, naravno, ne želi i što bi moglo izazvati ozbiljnu eskalaciju', proanalizirao je ukratko fokus promišljanja ruskog predsjednika Ogorec te smatra da je najava ruskog čelnika o mogućnosti da naoruža zemlje saveznice, kao što Zapad naoružava Ukrajinu, u gabaritima koji su teško provedivi jer oružje o kojemu se govori ono je koje svakodnevno troši i više-manje je potrebno njemu.