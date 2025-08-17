Završio sastanak Koalicije voljnih uoči odlaska u Washington, oglasio se Plenković

Završen je video sastanak europskih čelnika i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog uoči razgovora u Washingtonu, rekao je u nedjelju popodne poljski ministar vanjskih poslova, dodajući da je tijekom rasprave naglasio da se na Rusiju mora izvršiti pritisak
"Sastanak Zapadne koalicije voljnih za Ukrajinu završen je uoči sutrašnjih razgovora u Washingtonu", napisao je Radoslaw Sikorski na X. "Naglasio sam da se za postizanje mira pritisak mora izvršiti na agresora, a ne na žrtvu", dodao je Sikorski.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron, britanski premijer Keir Starmer i njemački kancelar Friedrich Merz okupili su u nedjelju putem videokonferencije zemlje iz "koalicije voljnih" kako bi pripremili sljedeće korake u mirovnim pregovorima o Ukrajini.
Konzultacije su održane dan prije putovanja ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog u Washington i nakon samita američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina u petak na Aljasci.
Hrvatski premijer Andrej Plenković, koji je također sudjelovao na sastanku, na društvenoj mreži X (bivši twitter) objavio je kratku izjavu.
'Istaknuo sam da nastavljamo pružati podršku postizanju pravednog i održivog mira, koji će poštivati međunarodno pravo i teritorijalni integritet #Ukraine, uz dugoročna sigurnosna jamstva. To je važno i radi zaštite zajedničkih vrijednosti, kao i europske i globalne sigurnosti'.
Saveznici Ukrajine trebali su, prema najavama, raspraviti pitanje sigurnosnih jamstava koje bi se dali Kijevu u okviru mogućeg mirovnog sporazuma. Također su trebali razmotriti što bi mogli biti okviri takvog sporazuma između Ukrajine i Rusije, kazali su diplomati. "Koalicija voljnih" okuplja većinu velikih europskih zemalja, EU, NATO i neeuropske zemlje kao što je Kanada.