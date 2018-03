Ista zgrada, jedni otkupili stan, drugi nisu mogli: Tko je kriv što je izvisilo 9000 građana?

U Hrvatskoj je danas oko devet tisuća zaštićenih najmoprimaca koji žive u 3734 stana. Taj status dodijeljen im je zato što im je država, za razliku od stotina tisuća drugih hrvatskih građana koji su imali stanarsko pravo, onemogućila otkup tih stanova. Tportal je provjerio kako je došlo do toga da dio građana dođe u takav neravnopravan položaj te kako su se 1990-ih učestalo mijenjali zakoni kako bi se jednima omogućio otkup, a druge spriječilo u tome

Za razliku od njihovih susjeda, koji žive u istoj nacionaliziranoj zgradi , ali na drugim katovima, a kojima je omogućen otkup stanova, oni to nisu mogli jer su vlasnici zgrade ostali nominalno upisani u zemljišne knjige.

Za razliku od oko tristo tisuća ljudi koji su imali stanarska prava i uspjeli otkupiti stanove, oni to nisu mogli. Nove izmjene zakona idu u smjeru toga da nakon pet godina završe na ulici.

Svaka od priča zaštićenih najmoprimaca štivo je za sebe. Ono što im je zajedničko to je da borave u stanovima koji su za vrijeme Jugoslavije nekome oduzeti i da je njima dano stanarsko pravo koje je 1974. godine postalo ustavna kategorija. Međutim to pravo im je suspendirano 1996. godine Zakonom o najmu stanova, kada su postali zaštićeni najmoprimci.

'Poznato je da su se dio tadašnje političke elite i neki odvjetnici u silnim izmjenama i donošenjima različitih zakona domogli nekretnina. Stanarsko pravo datira iz Ustava SFRJ i SRH iz 1974. godine, kada je prestalo postojati državno vlasništvo. Također Zakon o stambenim odnosima iz 1974. godine navodi da je stanarsko pravo izjednačeno u nacionaliziranim, konfisciranim i svim ostalim kategorijama sa svim ostalim društvenim stanovima koje su tvrtke gradile za svoje zaposlenike. Kad se 1990. godine donosi Ustav RH, on ukida društveno vlasništvo . Međutim, svaka država mora poštivati stečena prava, a posebno ustavna prava', kazao je Tabaković.

Sulejman Tabaković , pravni savjetnik Hrvatskog saveza udruga stanara, koji se bori za prava zaštićenih najmoprimaca, upozorava da do današnjeg stanja nije nitko drugi doveo nego država, najprije ona koja je otimala stanove, da bi druga u devedesetim godinama prošlog stoljeća donijela 'kriminalni koloplet zakona koji su trebali stvoriti prvobitnu akumulaciju kapitala i oformiti tzv. dvjesto bogatih obitelji te omogućiti da se pojedinci preko noći domognu vrijednih nekretnina'.

Poznat je i slučaj Željka Kašaja, također iz Zagreba, koji u stanu živi od 1955. godine i koji je od 1993. godine nekoliko puta pokušao otkupiti, ali je odbijen jer je zgrada u kojoj živi bila konfiscirana, pa temeljem Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina nije mogao raspolagati njime iako je stanarima tri stana u istoj zgradi to bilo omogućeno.

Podneseno je jako malo zahtjeva, ali država je pojedincima počela vraćati imovinu iako nije bila pravno legitimirana za takvo nešto. Ona nije vlasnik pa kao takva nije mogla ni vraćati. To je bio prvi korak. Potom dolazimo do Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo iz 1992. godine, u koji su osim društvenih ušli i oni koji su bili nacionalizirani, konfiscirani i svi drugi. No otkup tada nije bio omogućen svima. Nekima se dozvolio, a nekima nije', istaknuo je Tabaković.

Posjetio je da je taj zakon u osam godina mijenjan 31 put i da je u pravnoj praksi uvriježeno da kada tri puta donesete izmjene nekog zakona, četvrti put morate napisati i donijeti potpuno novi zakon.

'Zakon je mijenjan i uredbama, što je pravno nemoguće. Nekima je omogućeno da kupe stanove, nekima je to isto onemogućeno, trećima su stanovi vraćani iako oni uopće nisu zatražili povrat, što je suprotno Ustavu. I zbog svega toga nastala je pravna kaljuža i kaos koji imamo i danas. Išlo se toliko daleko da se može otkupiti stan i sa stanarima koji se nalaze u njima. Onima kojima je stan bio oduzet omogućeno je da ga prodaju iako vlasništvo nije bilo papirnato riješeno', pojašnjava Tabaković.

No to je, naveo je, samo dio onoga što se događalo. Država je u to vrijeme omogućila ljudima koji su bili u manjim društvenim stanovima da ih zamijene s nekima koji su bili u većim stanovima, a koji su bili nacionalizirani ili konfiscirani.