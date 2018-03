Ništa vam nije jasno oko vlasništva i najma stanova? Donosimo odgovore na ključna pitanja

Oduzimanje privatne imovine za vrijeme Jugoslavije bilo je kao 'dobar dan'. Ljudi su preko noći ostajali bez nekretnina koje su potom davane onima koji ih nisu imali ili je država smatrala da ih zaslužuju. Sedamdeset godina vlasnici nekretnina pokušavaju doći u posjed onoga što je njihovo. Država je konačno odlučila presjeći gordijski čvor i riješiti problem, ali stvar nije jednostavna kako se na prvi pogled čini

U doba komunizma to je bilo moguće. Privatno vlasništvo je na silu pretvarano u državno i smatralo se da onaj tko ima više, mora to podijeliti s onima koji nemaju ništa. Uz taj 'argument', ljudima je otimana imovina, pa tako i stanovi.

Kako je došlo do problema?

Tako što je nakon gubitka stanarskog prava 1996. godine država za njih izmislila pravni termin zaštićeni najmoprimci. Nijedna vlast se od samostalnosti Hrvatske nije ozbiljnije uhvatila u rješavanje ovog problema. Bilo je pokušaja koji su uglavnom samo na tome i ostali. Spomenuti zakon izazvao je brojne negativne reakcije, mijenjan je dva puta, ali problem do današnjeg dana nije riješen.

To je bilo za Jugoslavije. Je li se nešto promijenilo otkada je Hrvatska postala samostalna država?

Naime Ustavom SFRJ iz 1974. državno vlasništvo je prešlo u društveno, a tada je donesen i Zakon o stanarskim pravima koji je bio u skladu s Ustavom SFRJ i Ustavom SRH. S njim je izjednačen status svih dodijeljenih stanarskih prava za sve stanare koji su taj status stekli do 26. prosinca 1974., tako da je postojao samo jedan oblik stanarskog prava, bez obzira tko je davatelj stana na korištenje. Tim je zakonom stanarsko pravo bilo jedno i jedinstveno te zaštićeno kao ustavna kategorija.

Kako i zašto?

Pa tako što su jedni ostali bez stanarskog prava koje su imali i mogućnosti da otkupe stan u kojem su živjeli četrdesetak godina. S druge pak strane oni koji su ostali bez stanova mislili su da će padom komunizma mlada država omogućiti povrat onoga što je njihovo. Međutim to se nije dogodilo.

Plaćaju li zaštićeni najmoprimci nešto i kome?

Plaćaju 2,4 kune po metru četvornom vlasnicima stanova. U praksi to znači da vlasnik stana za mjesečni najam dobije sto, dvjesto kuna. Kako je većina stanova u strogom centru Zagreba, Splita i Dubrovnika, jasno je da je riječ o simboličnoj svoti jer kad bi se iznajmljivali po tržišnoj cijeni, njihov bi najam bio višestruko veći. Uz to, vlasnici stanova, iako u njima žive zaštićeni najmoprimci, moraju plaćati pričuvu koja je često veća od iznosa što ga vlasnici dobivaju za najam. Povrh toga, svaki vlasnik sudbina je za sebe pa ima i onih koji žive kao podstanari plaćajući tržišni najam dok netko drugi živi u njihovom stanu za dvjestotinjak kuna. S druge pak strane zaštićeni najmoprimci podsjećaju da su oni u stanove u kojima žive imali brojna ulaganja i da to treba imati na umu.

Ako se nitko nije uhvatio rješavanja ovog problema, zašto se sadašnja vlast odlučila pozabaviti time?

Vjerojatno ne bi ni oni, ali moraju. Naime Europski sud za ljudska prava je u predmetu Statileo protiv Hrvatske analizirao domaće pravne propise koji se odnose na nekadašnja stanarska prava i iz njih proizišle statuse zaštićenih najmoprimaca te je 10. srpnja 2014. godine donio presudu u tom predmetu koja je postala konačna 10. listopada 2014. godine.

Tom presudom Europski sud za ljudska prava utvrdio je da postojeći zakonodavni okvir kojim je u Hrvatskoj uređeno pitanje zaštićenog najma stanova nije uspostavio primjerenu ravnotežu između suprotstavljenih interesa vlasnika stanova u kojima žive zaštićeni najmoprimci i interesa države da osigura provođenje stambene politike.

Sud je zaključio da važeće zakonodavstvo Hrvatske, osobito Zakon o najmu stanova, vlasnicima stanova nameće prekomjeran individualni teret jer su oni primorani 'snositi većinu socijalnih i financijskih troškova stambenog zbrinjavanja' zaštićenog najmoprimca. Time je, smatrao je sud, povrijeđena Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Sukladno tome, Hrvatskoj je naloženo plaćanje nasljedniku podnositelja tužbe materijalne štete, nematerijalne štete te troškova i izdataka.

Nakon presude u slučaju Statileo, koja je iznosila 10.550 eura, Europski sud za ljudska prava do danas je donio iste presude i u slučajevima: Anzulović - Mirošević, Bego, Bulić, Doris Knego, Ingrid Knego i Matas. Kako bi izbjegla daljnje tužbe, Vlada je odlučila riješiti ovaj problem.