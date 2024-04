Iran signalizirao SAD-u da neće ishitreno odgovoriti na izraelski napad

Bijela kuća nije htjela komentirati je li dobila poruke od Irana, no objavila je da je SAD Teheranu dao do znanja da nije sudjelovao u napadu na veleposlanstvo u Damasku.

Izvor iz američke obavještajne zajednice ne zna za poruku poslanu putem Omana, no rekao je Reutersu da je Iran „bio vrlo jasan” da će njegov odgovor biti „kontroliran” i da će izbjegavati eskalaciju.

Iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei u srijedu je rekao da Izrael „mora biti kažnjen” te da će se to i dogoditi. Izrael nije potvrdio da je odgovoran za napad na veleposlanstvo, no Pentagon je to objavio.