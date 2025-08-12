NA PARKIRALIŠTU

Masovna tučnjava na ulazu u Medulin, sudjelovala i djeca, policija blokirala područje

V. Mo./Hina

12.08.2025 u 23:00

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj
Policijski službenici utvrđuju okolnosti sukoba, odnosno masovne tučnjave koja se dogodila u utorak navečer oko 20 sati na parkiralištu jednog trgovačkog centra na ulazu u Medulin, izvijestila je istarska policija

Lokalni portali neslužbeno navode da je masovna tučnjava izbila na parkiralištu Plodina na ulazu u Medulin. a u njoj je sudjelovalo više osoba romske nacionalnosti,

Također neslužbeno se doznaje kako su u sukobu sudjelovala i djeca te je jedna osoba uhićena i odvedena u policijsku postaju.

Policija je ubrzo nakon izgreda blokirala ulaz u Medulin te su rastegnute policijske trake od mjesta sukoba pa sve do ulaza u obližnju praonicu automobila.

Iz OKC-a Policijske uprave istarske potvrdili su događaj, ne iznoseći detalje, a više informacija bit će poznato nakon završetka policijskog istraživanja.

