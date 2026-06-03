Prethodnica Vučićevoj delegaciji: Crnogorci vratili 90 putnika s čarter leta u Srbiju

Svi putnici čarter leta iz Beograda za Tivat koji su tijekom jutra zadržani na Aerodromu Tivat prilikom pokušaja ulaska u Crnu Goru, vraćeni su oko 16 sati istim avionom kojim su doputovali natrag u Beograd, rekla je policija.

Crnogorski mediji ranije su javili da je policija zabranila ulazak u zemlju skupini od najmanje 90 osoba iz Srbije koje su u doputovale u Tivat zbog navodne sumnje na subverzivno djelovanje uoči samita EU - zapadni Balkan .

'Službenici Uprave policije Crne Gore i Agencije za nacionalnu sigurnost prikupili su operativne i obavještajne podatke koji nedvosmisleno ukazuju na to da se radi o osobama čije bi prisustvo na teritoriju Crne Gore predstavljalo rizik za unutarnju i nacionalnu sigurnost, u smislu odredbi Zakona o strancima', navodi se u priopćenju crnogorske policije.

Policija dodaje da je riječ o 87 osoba muškog spola i da će oni dobiti zabranu ulaska u Crnu Goru u narednom razdoblju.

Crnogorska policija priopćila je da je utvrđeno da je dio državljana Srbije, koji su dan uoči održavanja samita EU – zapadni Balkan došli u Tivat, namjeravao prisustvovati brojnim javnim okupljanjima visokog sigurnosnog rizika, kao i da su pojedini od njih evidentirani zbog počinjenja kaznenih djela i prekršaja s elementima nasilja.

Policija je također zaplijenila dva autobusa registarskih oznaka iz Srbije koja su, kako se sumnja, bila namijenjena za prijevoz 'gostiju iz Srbije' koji su doputovali čarter letom.

Crnogorski mediji objavili su popis putnika, a Vijesti pišu da je procjena sigurnosnih službi bila da su stigli kao prethodnica delegaciji predsjednika Aleksandra Vučića na samitu EU – Zapadni Balkan, koji se naredna dva dana održava u Tivtu.

Taj list navodi da se na popisu nalaze osobe optužene i za teška kaznena djela, a koje oporbeni mediji i aktivisti u Srbiji godinama označavaju kao bliske režimu Aleksandra Vučića.

Većina putnika, navodi taj list, dovodi se u vezu s režimom Srpske napredne stranke koja ih po potrebi angažira za mitinge, osiguranje stranačkih prostorija, ali i organizaciju prosvjeda podrške.

Crnogorski mediji ranije su objavili da će više od 1500 policajaca osiguravati samit 4. i 5. lipnja u Tivtu.

Samit će okupiti sudionike na najvišoj političkoj razini. Među sudionicima su predsjednik Europskog vijeća António Costa, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, predsjednik Francuske Emmanuel Macron, njemački kancelar Friedrich Merz, premijer Španjolske Pedro Sánchez, premijerka Italije Giorgia Meloni, kao i brojni drugi europski i regionalni čelnici.

Među njima bit će i hrvatski premijer Andrej Plenković, najavljeno je iz hrvatske vlade.