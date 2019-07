Implantat učinkovit godinu dana umjesto svakodnevne terapije za HIV pozitivne osobe

Implantat učinkovit godinu dana mogao bi uskoro zamijeniti svakodnevno uzimanje antiretrovirusne terapije, a predstavljen je na konferenciji o AIDS-u koja u srijedu završava u Meksiku, gdje su prezentirane i terapije za prevenciju rizičnih skupina od zaraze te druge inovacije za bolju kvalitetu života seropozitivnih osoba

U budućnosti jednak rezultat mogao bi se postići implantatom 'produljena djelovanja' koji bi zamijenio svakodnevno uzimanje lijeka ili čak uzimanje lijeka prije rizičnog odnosa (tzv. PrEP 'na zahtjev').

Prvo ispitivanje na ljudima predstavljeno je na konferenciji u Meksiku pa iako je riječ o prvim rezultatima, oni su obećavajući. Nakon 12 tjedana uporabe dobro ga je podnosilo 16 sudionika.

Autor projekta, znanstvenik iz američkog laboratorija Merck & Co., kazao je da bi implantat mogao ispuštati dozu dovoljnu za 'najmanje godinu dana'. Potrebna su nova istraživanja koja bi potvrdila da taj implantat nudi jednaku razinu zaštite kao i lijekovi koje pacijent svakodnevno uzima oralnim putem.

Na konferenciji je predstavljena i nova studija o PrEP-a u obliku intravaginalnog prstena koji ispušta antiretrovirusni lijek (dapivirin) u trajanju mjesec dana.

Novosti su i uzimanje antiretrovirusnih lijekova svaki drugi dan, umjesto svakodnevno ili čak injekcije koje bi seropozitivne osobe primale svakog tjedna.

Francuska studija Quatuor koju je provela Nacionalna agencija za istraživanje AIDS-a pokazat će jesu li lijekovi koji bi se uzimali četiri dana u tjednu umjesto sedam pokazali jedanku učinkovitost.

Na konferenciji su bili predstavljeni i rezultati negativnih učinaka antiretrovirusnog lijeka koji sadrži djelatnu tvar dolutegravir (DTG) u trudnih žena i žena fertilne dobi. Pod komercijalnim nazivom Tivicay (grupa GSK) ili u generičkim oblicima, taj je lijek lani bio povećalom nakon objave studije u Botsvani koja je upozorila na rizik od malformacije mozga i leđne moždine u djece čije su make primale taj lijek (4 slučaja na 426 trudnoće).

Rezultati su znanstvenike stavili pred dilemu: treba li ili ne nastaviti propisivati lijek s DTG-om koji je zasad najbolja terapija protiv HIV-a na tržištu, jednostavniji je za uzimanje od drugih te izaziva manje sekundarnih nuspojava i za njega postoji manji rizik od razvijanja otpornosti na lijek.

Dopunske studije predstavljene ovaj tjedan pokazale su da je broj rođenja s malformacijama u Botsvani ipak manji i iznosio je 3 na 1000 slučajeva, a u Brazilu nije zabilježen nijedan slučaj, piše agencija France presse. Navodi da WHO 'snažno preporučuje dolutegravir kao bolji izbor protiv HIV-a' uključivo za žene fertilne dobi, no WHO istodobno preporučuje da žene budu obaviještene o rizicima.