Ima li Hrvatska dovoljno pilota kanadera? Za gašenje požara aktiviran i hrvatski vojni izaslanik u Izraelu

Nikad lošija priprema protupožarne sezone, kad je riječ o ispravnosti aviona, te problemi u Zrakoplovno-tehničkom centru zbog kojih se kasni sa servisom aviona, bila je tema konferencije za medije održane u MORH-u u srijedu. Pažnju je, među ostalim, privukla i sumnja u to da Hrvatska ima dovoljno aktivnih pilota koji mogu letjeti protupožarne kanadere i air tractore

Tu su sumnju iznijeli novinari na konferenciji za medije, navodeći kako imaju saznanja da je u protupožarne aktivnosti uključen i pukovnik Davor Turković , koji trenutno obnaša dužnost hrvatskog vojnog izaslanika u Izraelu. Činjenica je da je Turković iskusni pilot kanadera i bivši zapovjednik Protupožarne eksadrile iz Zemunika, no malo je čudno da se, ako Hrvatska ima dovoljno pilota, mora posezati za ovakvim rješenjima. Na to je pitanje odgovarao zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva general Michael Križanec rekavši kako Hrvatska nema premalo pilota kanadera, nego da korištenje iskusnih i certificiranih pilota nije ništa neuobičajeno.

'HRZ je jedan organizam koji poseže za svim resursima koje imamo u sustavu MORH-a. Tako smo posegnuli za onim pilotima koji imaju obuku na kanaderu ili air tractoru, koji su u sustavu i koji smiju i mogu obnašati te zadaće i to nije ništa nenormalno', rekao je Križanec, a na pitanje ima li HRZ dovoljno pilota, Križanec je odgovorio: "Apsolutno!", no nije želio otkriti s koliko pilota HRZ raspolaže već je rekao kao to nije podatak za javnost.

Križanec je u odgovoru izričito potvrdio da je među onima za kojima je HRZ posegnuo i bivši zapovjednik PP eskadrile Turković rekavši da on leti 'zato jer može i smije i treba'.

'Svaki od nas je djelatnik MORH-a i OSRH-a koji u skladu sa svojim osposobljenjima i zdravstvenim certifikatima mora obnašati ono za što je osposobljen', zaključio je Križanec.