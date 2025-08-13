Hrvatska opet poslala kanader u pomoć Crnoj Gori

'Jedan protupožarni avion Canadair CL-415 s posadom iz sastava 855. protupožarne eskadrile 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva upućuje se danas 13. kolovoza 2025. godine u Crnu Goru kako bi pružio pomoć u gašenju požara', izvijestili su iz MORH-a.

Posada koju čine dva pilota i jedan tehničar letač odletjeli su za Crnu Goru, a povratak u Hrvatsku očekuje se u večernjim satima, nakon završetka angažmana u gašenju požara.

Podsjetimo, jedan hrvatski kanader bio je angažiran na gašenju požara u Crnoj Gori i jučer, 12. kolovoza.