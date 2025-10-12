Ima 92 godine i opet želi biti predsjednik. Natječe se protiv 10 muškaraca i jedne žene

Od otprilike 30 milijuna stanovnika Kameruna, 8 milijuna su registrirani birači, što predstavlja tek nešto više od polovice ljudi s pravom glasa.

Biya, 92, predsjednik je srednjoafričke obalne države od 1982. godine. U izbornoj utrci natječe se protiv 10 muškaraca i jedne žene. Samo je diktator u Kamerunu susjednoj Ekvatorijalnoj Gvineji Teodoro Obiang Nguema Mbasogo na vlasti dulje u svijetu. Kamerun je višestranačka demokracija, ali oporba, civilno društvo te sloboda mišljenja i tiska strogo su ograničeni.

Očekuje se da će rezultati biti objavljeni dva tjedna nakon izbora. Pobjednik će biti kandidat koji osvoji najviše glasova. Biya je 2018. godine dobio 71 posto glasova, prema službenim rezultatima, dok je drugoplasirani dobio 14 posto.

Ove godine, neki od najjačih kandidata su bivši ministar i glasnogovornik vlade Issa Tchiroma Bakary (76) i bivši premijer Bello Bouba Maigari (77), koji je napustio vladu ljeti kako bi se kandidirao protiv Biye. Obojica su s bogatog sjevera zemlje.

Kamerun, nekada njemačka kolonija, podijeljen je između Francuske i Velike Britanije nakon Prvog svjetskog rata i stekao je neovisnost 1960. godine. U sukobu između francuskogovorne većine i engleskogovornih regija zemlje, najmanje 6500 ljudi je ubijeno, a oko 600. 000 raseljeno od 2017.

Sjever je dodatno uništen napadima islamističke terorističke skupine Boko Haram iz Nigerije.

Daljnji problemi Kameruna uključuju dug, korupciju, lošu infrastrukturu i nezaposlenost mladih. Procjenjuje se da oko 40 posto stanovnika zemlje živi u siromaštvu.