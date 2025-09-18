Plamenjača opustošila nasade kakaovca u Kamerunu

"To je ozbiljan problem", rekao je kamerunski dužnosnik Reutersu. "Savjetujemo da se intenzivira špricanje."

Kamerun zauzima peto mjesto na ljestvici vodećih svjetskih proizvođača kakaovca, ali jaki pljuskovi u regiji na jugozapadu stvorili su idealne uvjete za gljivičnu infekciju, posebno u središtima proizvodnje kakaovca, u mjestima Muyuka, Mbonge i Kumba, objašnjava dužnosnik uprave za poljoprivredu Jackson Ntapi Nkwentang.

Plamenjača je gljivična bolest koja napada mahune i drvo kakaovca, a pogoduje joj vlaga.

"Mnogi uzgajivači oslanjaju se na jeftine, neprovjerene fungicide, prokrijumčarene iz susjedne Nigerije i Gane", upozorava pak Epie Promise Ngolepie, savjetnik za proizvodnju kakaovca u agro-tehnološkoj tvrtki Help Farmers Cameroon.

"Mali poljoprivrednici ne slušaju savjete stručnjaka i uvjereni su da im ne trebaju, većina trgovaca kemikalijama nisu pak agronomi i samo žele prodati svoju robu", dodao je Ngolepie, napominjući da je čak i njegov zakupac pokušao koristiti pogrešne fungicide.

Širenje plamenjače dodatno su potaknule loše prakse u uzgoju, poput zakašnjelog obrezivanja, slabog istrebljivanja korova i neredovitog prskanja odobrenim fungicidima, tvrde vlasti.

Problem su i naoružane skupine koje su nedavno zabranile planirani terenski posjet u okviru inicijative suzbijanja upotrebe krivotvorenih agrokemikalija, kaže Nkwentang za Reuters.

Epidemija plamenjače smanjila je prinose kakaovca i brojni poljoprivrednici sada imaju problema s otplatom kredita, prehranjivanjem obitelji i pokrivanjem troškova nove školske godine.

"Ne znamo ni kako preživjeti ovu sezonu", kaže Divine Ntam, poljoprivrednik s plantažom u blizini Kumbe. "Kemikalije koje smo kupili nisu učinkovite, a kiše su baš otežale situaciju."