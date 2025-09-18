Plamenjača opustošila nasade kakaovca u Kamerunu

Gljivična biljna bolest plamenjača opustošila je plantaže kakaovca na jugozapadu Kameruna pokazali su u utorak službeni podaci iz industrije, odražavajući posljedice dugotrajnog razdoblja jakih kiša i sve raširenije upotrebe krivotvorenih agrokemikalija
Plamenjača je gljivična bolest koja napada mahune i drvo kakaovca, a pogoduje joj vlaga.
Kamerun zauzima peto mjesto na ljestvici vodećih svjetskih proizvođača kakaovca, ali jaki pljuskovi u regiji na jugozapadu stvorili su idealne uvjete za gljivičnu infekciju, posebno u središtima proizvodnje kakaovca, u mjestima Muyuka, Mbonge i Kumba, objašnjava dužnosnik uprave za poljoprivredu Jackson Ntapi Nkwentang.
"To je ozbiljan problem", rekao je kamerunski dužnosnik Reutersu. "Savjetujemo da se intenzivira špricanje."
"Mnogi uzgajivači oslanjaju se na jeftine, neprovjerene fungicide, prokrijumčarene iz susjedne Nigerije i Gane", upozorava pak Epie Promise Ngolepie, savjetnik za proizvodnju kakaovca u agro-tehnološkoj tvrtki Help Farmers Cameroon.
"Mali poljoprivrednici ne slušaju savjete stručnjaka i uvjereni su da im ne trebaju, većina trgovaca kemikalijama nisu pak agronomi i samo žele prodati svoju robu", dodao je Ngolepie, napominjući da je čak i njegov zakupac pokušao koristiti pogrešne fungicide.
Širenje plamenjače dodatno su potaknule loše prakse u uzgoju, poput zakašnjelog obrezivanja, slabog istrebljivanja korova i neredovitog prskanja odobrenim fungicidima, tvrde vlasti.
Problem su i naoružane skupine koje su nedavno zabranile planirani terenski posjet u okviru inicijative suzbijanja upotrebe krivotvorenih agrokemikalija, kaže Nkwentang za Reuters.
Epidemija plamenjače smanjila je prinose kakaovca i brojni poljoprivrednici sada imaju problema s otplatom kredita, prehranjivanjem obitelji i pokrivanjem troškova nove školske godine.
"Ne znamo ni kako preživjeti ovu sezonu", kaže Divine Ntam, poljoprivrednik s plantažom u blizini Kumbe. "Kemikalije koje smo kupili nisu učinkovite, a kiše su baš otežale situaciju."