FOTO/VIDEO Požar u skladištu guma u Sesvetama: Ima ozlijeđenih

Vatru gase pripadnici JVP-a Zagreb, na terenu je devet vozila, a kako su rekli za DNEVNIK.hr, zapalile su se gume u skladištu površine 225 četvornih metara.

Nakon dojave, oko 13 sati, vatrogasci JVP Zagreb izašli su na teren s 13 vozila te gase otvoreni plamen. Skladište je površine 15 x 15 kvadratnih metara, a u požaru su ozlijeđeni i radnici od kojih je dvojici pružena liječnička pomoć.

Dvojica radnika su pregledana i dobro su. Što je uzrok požara bit će poznato nakon očevida.