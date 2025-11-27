hala u plamenu

FOTO/VIDEO Požar u skladištu guma u Sesvetama: Ima ozlijeđenih

V. B.

27.11.2025 u 15:46

Požar u Sesvetama
Požar u Sesvetama Izvor: Pixsell / Autor: Davor Puklavec/PIXSELL
U Zagrebačkoj ulici u Lužanu nedaleko od Sesveta u skladištu zapalile su se gume. Vatrogasci su na terenu, a dva radnika su ozlijeđena

Vatru gase pripadnici JVP-a Zagreb, na terenu je devet vozila, a kako su rekli za DNEVNIK.hr, zapalile su se gume u skladištu površine 225 četvornih metara.

Požar u Sesvetama Izvor: Pixsell / Autor: Davor Puklavec/PIXSELL

Nakon dojave, oko 13 sati, vatrogasci JVP Zagreb izašli su na teren s 13 vozila te gase otvoreni plamen. Skladište je površine 15 x 15 kvadratnih metara, a u požaru su ozlijeđeni i radnici od kojih je dvojici pružena liječnička pomoć.

Dvojica radnika su pregledana i dobro su. Što je uzrok požara bit će poznato nakon očevida.

Index javlja kako je prilikom intervencije jedan od vatrogasnih automobila završio u jarku, pri čemu nitko nije ozlijeđen. Nesreća se dogodila jer se drugi automobil polukružno okretao na cesti.

Požar u Sesvetama Izvor: Pixsell / Autor: Davor Puklavec/PIXSELL

