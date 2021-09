Ilan Mor: Izraelci prepoznaju Hrvatsku tek po nogometu i turizmu, malo znaju o ljudskim potencijalima

Hrvatski prijevod knjige 'Nema mjesta za male snove', u izdanju Školske knjige, nobelovca i devetog predsjednika Izraela Shimona Peresa, predstavljen je u četvrtak u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu pred velikim brojem uzvanika

Peres je bio veliki državnik koji je cijeli svoj životni vijek posvetio izgradnji Države Izrael, a koja je u tom periodu od male i siromašne zemlje izrasla u svjetsku silu. 'Riječ je o knjizi koja ne govori o prošlosti. Shimon Peres nikad nije razmišljao o prošlosti jer je nije mogao promijeniti, već o onome što dolazi sutra. Priča koju priča kroz poglavlja ona je o snovima, o tome koliko odluke imaju odjeka, o izgradnji novih stvari, o preprekama koje se nalaze na putu i vjeri da se ide naprijed i ispuni snove', kazao je na predstavljanju Nechemia Peres, predsjednik The Peres Center for Peace and Innovation (Peresova centra za mir i inovacije) i sin Shimona Peresa, sudjelujući na predstavljanju putem videoveze iz Izraela. Okupljenima se obratio i predsjednik Upravnog odbora Školske knjige Ante Žužul te je između ostaloga istaknuo da je posjet Shimona Peresa Hrvatskoj 2010. godine u svojstvu izraelskog predsjednika označio prekretnicu u odnosima između Hrvatske i Izraela. Mišljenja je da je za Hrvatsku vrlo značajno to što je knjiga prevedena na hrvatski.