Koje sve zemlje već cijepe trećom dozom i na koga ciljaju: Imunolog Jonjić objašnjava zamke te strategije

Hrvatska bi prema najavama odgovornih već tijekom rujna mogla ugroženim skupinama ponuditi cijepljenje trećom dozom u okviru borbe protiv koronavirusa. Naša zemlja tako slijedi put brojnih europskih država koje planiraju ili su se već odlučile na taj korak iako nema pouzdanih dokaza o njegovoj djelotvornosti

'Znamo da ova cjepiva ipak ne pružaju potpunu zaštitu od ponovne infekcije, ali očito štite od bolesti, napose od onih najtežih. Fiziološki gledano, baš ne vidim puno svrhe za treću dozu, jer kad vakcinirani eventualno dođu u kontakt s virusom, to će pobuditi tzv. memorijske limfocite B i T, koji će reagirati brže i snažnije, jer je to naprosto funkcija tih imunih stanica – da nas štite od ponovne infekcije. Međutim čak ni cijepljeni nisu 100 posto zaštićeni od težih bolesti, što je vjerojatno i razlog za to što su se brojne zemlje odlučile za treću dozu', poručio je Jonjić i dodao da nema dvojbe da će treća doza rezultirati povećanjem titra protutijela na SARS-CoV-2, što je vjerojatno korisno, ali za nekoliko mjeseci količina protutijela smanjit će se i nakon treće doze, jer je to naprosto fiziološki.

Doduše, dodao je, treća doza mogla bi biti ključna za ljude koji zbog inih razloga imaju oslabljen imunološki odgovor i treba ga osnažiti, u što spada i starija populacija.