Hibridni rat u susjedstvu: Tko to i s kakvim ciljem koristi društvene mreže i cyber prostor za ciljane akcije?

Uz pomoć novih medija u digitalnom svijetu vrlo se često planiraju i provode cyber napadi: Od cyber kriminala do cyber terorizma. Recept je već prokušan, na Bliskom istoku, primjerice. Postoje li takve aktivnosti na području kolokvijalno zvanim WB6 (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Srbija, S. Makedonija), tko su nositelji, kakvi su oblici, metode i sredstva djelovanja te kakvi se ciljevi žele postići i s kojom učinkovitošću? Uz Crnu Goru, poprište snažnih prosrpskih i proruskih operacija utjecaja već cijelo desetljeće, u BiH je politička, društvena, medijska i vjerska radikalizacija započela prije rata. Potonja, koja ima i snažnu političku konotaciju, u pojedinim se krugovima islamskih zajednica proširila iz BiH na susjedna područja i države (Srbija, Kosovo, S. Makedonija) s različitim uspjesima

Sastavni dio hibridnih prijetnji aktivnosti su kojima se manipulira sadržajem podataka i informacija što se usmjeravaju prema ciljanoj publici. S obzirom na to da se time pokušava utjecati na znanje i odluke napadnute publike, te se aktivnosti nazivaju operacijama utjecaja. One su sastavni dio napadnih djelovanja otkad postoje prijenosi podataka i informacija. Donedavno su bile tek pomoćno sredstvo kojim se pokušavalo nametnuti vlastitu volju napadnutoj publici. Danas pak, zbog snažnog razvoja digitalnih informatičkih sustava i tehnologija, spomenute su operacije postale primarni oblik napadnih djelovanja.

Za opisivanje hibridnih prijetnji i hibridnog ratovanja kao jedan od najboljih primjera može poslužiti naš Domovinski rat . Jugoslavenski politički i vojni vrh, potpomognut srbijanskom vlasti uz pomoć informacijskih, medijskih, gospodarskih, financijskih i operacija utjecaja prema pojedinim etničkim, nacionalnim i vjerskim grupama, pokušao je prvo spriječiti održavanje prvih slobodnih višestranačkih izbora u Hrvatskoj i Sloveniji 1990. Nakon što nisu uspjeli spriječiti izbore u drugoj fazi (druga polovica 1990.) nastavili su primjenjivati iste modele djelovanja s ciljem svrgavanja netom izabrane demokratske vlasti. Kad im ni te aktivnosti nisu uspjele, jer je predsjednik Tuđman toga bio svjestan, isto kao i predsjednik SDP-a Račan, koji je rezolutno odbio stati na stranu budućega agresora, pokrenuli su oružanu agresiju prvo na Sloveniju, potom na Hrvatsku te na Bosnu i Hercegovinu. Nakon što je rat na području RH uglavnom zaustavljen početkom 1992. te prenesen na područje BiH, sve do mirne reintegracije Podunavlja, pored snažnih i ciljanih oružanih djelovanja vođene su intenzivne operacije utjecaja sukobljenih strana na domaćoj i međunarodnoj sceni. Hrvatska je, kao što je to poznato, izašla iz toga kao ukupan pobjednik.

Do pojave medija koji koriste cyber prostor za prijenos informacija u demokratskim društvima u javnost su teže dolazile informacije kojima su se promicali radikalizacija, nasilje i terorizam kao aktivnosti kojima se pokušalo nametnuti vlastite stavove. Klasični mediji (radio, TV, tiskani mediji) imali su odgovarajuće unutarnje procese provjere i kontrole točnosti i istinitosti sadržaja te sprječavanja promicanja neprihvatljivih oblika ponašanja. Stoga nisu služili kao kanal koji su radikalizirani pojedinci i grupe mogli lako koristiti za širenje svojih ideja i utjecaja te za regrutiranje novih podupiratelja i članova.

Ovo je jasno vidljivo u slučajevima sukoba i rata na Bliskom istoku, na kojem su sve sukobljene strane snažno koristile sve moguće komunikacijske kanale kako bi svoje viđenje stvarnosti širile prema različitim publikama. Naravno, nisu sve publike primale iste informacije. Naime s obzirom na različitost ciljanih publika, različiti su bili i sadržaji kojima ih se izlagalo. S istim ciljem: postizanje stanja informacijske nadmoći i pobjeda u informacijskom sukobu. U ratu s Izraelom do izražaja je došla snažna integriranost oružanih djelovanja Hamasa i Hezbolaha s masovnom distribucijom informacija uporabom 'klasičnih' i 'novih' medija koje su ili osnovali ili koje kontroliraju. Mediji se u takvim situacijama koriste kao sredstva za širenje vlastitih ideja i stjecanje novih podupiratelja, sljedbenika, članova, pokušaj nametanja vlastite istine, kao sredstvo s kojim se bori protiv protivnikovih operacija utjecaja, ali i kao sredstvo za praćenje učinkovitosti vlastitoga oružanog i informacijskog djelovanja. Tako da je informacijski i medijski rat na Bliskom istoku postao intenzivniji i snažniji od oružanoga sukoba jer traje i u vrijeme u kojem oružje miruje. To se posebno odnosi na nove medije koji djeluju u digitalnom svijetu (društvene mreže, aplikacije za mobilno komuniciranje) uz pomoć kojih se vrlo često planiraju i provode cyber napadi (od cyber kriminala do cyber terorizma), a sve u funkciji slabljenja protivnikovih obrambenih i napadnih sposobnosti uz istovremeno jačanje vlastitih potencijala.

Postoje li takve aktivnosti na području kolokvijalno zvanim WB6 (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Srbija, S. Makedonija), tko su nositelji, kakvi su oblici, metode i sredstva djelovanja te kakvi se ciljevi žele postići i s kojom učinkovitošću?

Veterani radikalizacije u BiH

Potrebno je istaknuti primjer Crne Gore, poprišta snažnih prosrpskih i proruskih operacija utjecaja već cijelo desetljeće. Cilj im je promjena vlasti u Crnoj Gori (što su uspjeli na nedavno održanim izborima za parlament) te promjena etničkoga sastava stanovništva na način da državljani Crne Gore koji se izjašnjavaju Crnogorcima postanu manjina. U tom su procesu korištene postojeće, kao i one umjetno stvorene, političke i društvene podjele i ranjivosti donedavne vladajuće elite u Crnoj Gori.