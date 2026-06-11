stroge restrikcije

Igrač Francuske na udaru zakona: Zbog ovoga će morati ostati u hotelu

M.Da.

11.06.2026 u 16:14

Warren Zaire Emery
Warren Zaire Emery Izvor: Profimedia / Autor: Abdullah Firas/ABACA / Abaca Press / Profimedia
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Francuska ima bazni kamp u Bostonu, a pravila u vezi s osobama mlađima od 21 godine u američkoj saveznoj državi Massachusetts su vrlo jasna.

Francuski reprezentativac Warren Zaire Emery imat će problema tijekom svog boravka u Bostonu, gdje se nalazi trening kamp francuske reprezentacije. Les Bleus odsjedaju u jednom od najboljih hotela u gradu, Four Seasonsu, no to Zaire Emeryju neće puno značiti.

Francuski igrači moći će uživati ​​u bogatom noćnom životu Bostona u slobodno vrijeme. Svi, osim Zairea Emeryja, prenosi AS.

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Naime, zakon u američkoj saveznoj državi Massachusetts kažu da je "osobama mlađim od 21 godine strogo zabranjen ulazak u prostorije bilo kojeg objekta koji ne poslužuje hranu, čak i ako su u pratnji odrasle osobe i čak i ako ne konzumiraju alkohol". 

Igrač PSG-a je u ožujku napunio tek 20 godina, tako da se neće moći pridružiti suigračima tijekom izlazaka u slobodno vrijeme. 

Doduše, teško je zamisliti bilo kojeg igrača tijekom Svjetskog prvenstva u nogometu kako se opija i banči, ali i to je jedna anegdota koju će Zaire Emery prepričavati kad bude stariji. 

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