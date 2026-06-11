Igrač Francuske na udaru zakona: Zbog ovoga će morati ostati u hotelu

Francuski reprezentativac Warren Zaire Emery imat će problema tijekom svog boravka u Bostonu, gdje se nalazi trening kamp francuske reprezentacije. Les Bleus odsjedaju u jednom od najboljih hotela u gradu, Four Seasonsu, no to Zaire Emeryju neće puno značiti.

Naime, zakon u američkoj saveznoj državi Massachusetts kažu da je "osobama mlađim od 21 godine strogo zabranjen ulazak u prostorije bilo kojeg objekta koji ne poslužuje hranu, čak i ako su u pratnji odrasle osobe i čak i ako ne konzumiraju alkohol".



Igrač PSG-a je u ožujku napunio tek 20 godina, tako da se neće moći pridružiti suigračima tijekom izlazaka u slobodno vrijeme.

Doduše, teško je zamisliti bilo kojeg igrača tijekom Svjetskog prvenstva u nogometu kako se opija i banči, ali i to je jedna anegdota koju će Zaire Emery prepričavati kad bude stariji.

