Igra živaca: Trumpov tim traži kraj rata i nuklearno razoružanje, Iran otkrio na što neće pristati

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči iznio je u subotu rezerve prema američkim stavovima i rekao da je u Pakistanu objasnio principijelne stavove svoje zemlje, dok Islamabad posreduje novim naporima za okončanje rata u kojem su ubijene tisuće ljudi i koji je uzburkao globalna tržišta

Arakči se sastao s pakistanskim premijerom Shehbazom Sharifom i drugim visokim dužnosnicima, ali nisu poznati detalji razgovora. Bijela kuća ranije je najavila da će posebni izaslanik predsjednika Donalda Trumpa, Steve Witkoff i zet Jared Kushner, u subotu otputovati u pakistanski glavni grad, ali je Iran isključio novi krug izravnih razgovora. Arakči je prema iranskim izvorima napustio Islamabad. Washington i Teheran nalaze se u skupoj slijepoj ulici jer je Iran uglavnom zatvorio Hormuški tjesnac, kojim inače prolazi petina globalnih pošiljki nafte, dok SAD blokira iranski izvoz nafte. Sukob ulazi u deveti tjedan, a Trump je ovog tjedna produljio primirje koje je počelo 24. lipnja. Rat je doveo cijene energije do višegodišnjih maksimuma, potaknuo inflaciju i umanjio izglede za globalni rast.

'Iran neće prihvatiti maksimalističke zahtjeve' Arakči je 'objasnio principijelne stavove naše zemlje u vezi s najnovijim događajima vezanima uz primirje i potpuni kraj nametnutog rata protiv Irana', priopćeno je na službenom ministrovom profilu na Telegramu. Na pitanje o teheranskim rezervama prema američkim stavovima u pregovorima, iranski diplomatski izvor u Islamabadu rekao je Reutersu da 'u principu iranska strana neće prihvatiti maksimalističke zahtjeve'. Američki ministar obrane Pete Hegseth ranije je novinarima rekao da Iran ima priliku postići 'dobar dogovor'. 'Iran zna da još uvijek imaju otvoren prozor da odluče mudro. Sve što trebaju učiniti jest odreći se nuklearnog oružja na smislen i provjerljiv način', rekao je Hegseth. Arakči je u petak stigao u Islamabad. No glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova objavio je na X-u da se iranski dužnosnici ne planiraju sastati s američkim predstavnicima te da će zabrinutost Teherana biti prenesena posredniku Pakistanu. Trump je rekao u petak Reutersu da Iran planira dati ponudu s ciljem zadovoljavanja američkih zahtjeva, ali da ne zna što ta ponuda podrazumijeva. Odbio je reći s kim Washington točno pregovara, ali je rekao da imaju posla 's ljudima koji su sada na vlasti'. Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt rekla je da su Sjedinjene Države posljednjih dana uočile određeni napredak s iranske strane te da se nada da će ga biti još više ovog vikenda. I američki potpredsjednik JD Vance spreman je otputovati u Pakistan.