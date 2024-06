IDS testira Plenkovića: Na tome ćemo provjeriti njegov poziv na suradnju s oporbom

Prvi test moguće suradnje vladajućih i oporbe bit će izbor ustavnih sudaca. Hoće li biti jednostavno doći do dvotrećinske većine?

'IDS-ova koalicija za europske izbore pokazuje da možemo povezati vladajuće i oporbene stranke. Mislim da tu možemo dati svoj doprinos boljem dijalogu, a to znači i kvalitetniji rad Sabora', rekao je Paus za HRT.

'Na tome ćemo moći provjeriti premijerov poziv na suradnju s oporbom. Mi smo kao lijevo-liberalna oporba već imali sastanak pet stranaka na kojem smo se dogovorili da zajedno nastupamo, zajedno imamo 56 glasova, s osnovnim kriterijem da svaki kandidat za suca Ustavnog suda mora zadovoljavati kriterij i osobnog i profesionalnog integriteta. Bez obzira na to tko ga predlaže ili iz kojeg vrijednosnog sustava dolazi - to će biti osnova, a onda ćemo dalje razgovarati. Nadamo se da će biti razumijevanja i s druge strane, rekao je Paus. Ukratko, bez njih nema dvotrećinske većine. 'Ne bismo da se dogodi kao prošli put da se trguje "jedan vaš, jedan naš", bez osnovnih kriterija, kao što su struka, osobni integritet...', rekao je Paus.

Osvrnuo se i na izbor predsjednika Odbora za ljudska prava i manjine

Prvi prijepor u vladajućoj koaliciji izbio je oko izbora predsjednika Odbora za ljudska prava i manjine. Domovinski pokret na tom mjestu ne želi Milorada Pupovca, kojeg želi klub manjina. Paus vjeruje da će ipak postići dogovor. 'Tresla se brda, rodio se miš. Mislim da je DP rekao da neće dignuti ruku za Pupovca, ali očekujemo da će on bez obzira na to biti izglasan. Mislim da je stvar riješena i da će suradnja između te dvije stranke biti dobra, prije svega jer je to slično biračko tijelo, velik dio tih ljudi je bio u HDZ-u ili je bio simpatizer HDZ-a. Mislim da ta suradnja nije upitna', rekao je Paus.