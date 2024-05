Pupovac: Nadam se da HDZ neće surađivati s onima koji prijete demokraciji

"Nećemo dozvoliti da nas nitko posvađa, nećemo vikati jedne na druge, već će današnji dan i ova kampanja biti u skladu s onime kako živimo svaki dan, a to je normalna, iskrena, otvorena, tolerantna Hrvatska", rekao je Flego na konferenciji za medije. Dodao je kako se ovih dana čuju različite ideje krajnje desnice, kao i u drugim europskim državama, te da je važnije nego ikada na ovom referendumu o budućnosti Europe izaći 9. lipnja na izbore i nastaviti graditi Europu koja uključuje, prepoznaje različitosti i ujedinjava. To je i motiv ovog današnjeg druženja, istaknuo je Flego uoči utakmice na kojoj su ekipe "Pupovac" i "Flego" u duhu fair playa istrčale na teren sportske dvorane Srpske pravoslavne opće gimnazije "Kantakuzina Katarina Branković" u Zagrebu.

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković i premijer Andrej Plenković uputili su kritiku predsjedniku države Milanoviću te dijelu oporbe zbog nesudjelovanja u obilježavanju Dana državnosti ocijenivši to tužnim i neodgovornim te nepoštivanjem države i njezinih zakona, a upitan za komentar Flego je istaknuo da je najveći postotak odaziva u Domovinski rat bio u Istarskoj županiji te dodao da su pokazali kako se brani Hrvatska kada je bilo najteže.

"Pokazujemo danas radom, plaćanjem poreza, poštivanjem svih žrtava, ali i ujedinjavanjem. I ne dozvoljavam da nas nitko, pa ni premijer, dijeli", poručio je. Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac također je odgovorio kako su današnji praznik odlučili proslaviti na svoj način - u utakmici u kojoj neće biti zamjeranja i predbacivanja.

"Kao i većina drugih građana, i mi smo danas na mjestu na kojem ćemo proslaviti igru i pokazati kakvu igru želimo u politici. To je igra u kojoj se ne želimo dijeliti, nema viška ljudi, nema viška stranaka, u kojoj su svi dobrodošli, osim onih koji bi dijelili i izbacivali i koji traže viškove. Ne znam koji su planovi Europske pučke stranke (EPP), pa ne znam ni koji su planovi predsjednika HDZ-a kao člana EPP-a, mogu se samo nadati i vjerovati da se neće napraviti otklon prema strankama koje i danas predstavljaju prijetnju demokraciji u Europi. Pod time mislim na sve njene vrijednosti, na politički pluralizam, na slobodu i prava pojedinaca i slobode i prava različitih vrsta manjinskih grupacija. To je, uz antifašizam i anfifašističke vrijednosti, ono na čemu se Europa temelji i ako bi se radilo kompromise s tim vrijednostima, to bi predstavljalo opasnu prijetnju za samu Europu, a prijetnji je ionako već veoma, veoma mnogo. Mi ćemo biti protiv takvih prijetnji, protiv takvog mogućeg opredjevljivanja u europskom kontekstu", rekao je Pupovac.