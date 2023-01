I u Splitu je napeto oko odvoza smeća, doznali smo koliko zarađuju komunalci: Vozači kamiona natuku i do 1800 eura!

U splitskoj komunalnoj tvrtki Čistoća situacija trenutno nije užarena kao u onoj zagrebačkoj, ali nije ni daleko od toga - nakon više od godine dana propali su pregovori o sklapanju novog kolektivnog ugovora, a sindikalisti su podnijeli zahtjev za procedurom mirenja, što je prvi formalni korak prema mogućem štrajku. Ako dođe do njega, izvjesno je, bio bi organiziran potpuno u skladu sa zakonom i procedurom, dakle uz znatno manje kaosa nego u glavnom gradu

'Ne bismo voljeli da dođe do toga i nadamo se da ćemo riješiti probleme kroz postupak mirenja, ali poštovat ćemo volju radnika i organizirati štrajk ako za to bude potrebe', rekao je za tportal povjerenik Nezavisnog sindikata Čistoće Split Marin Jadrić . Ovaj sindikat, inače, djeluje kao podružnica Nezavisnih hrvatskih sindikata (NHS).

Komentar iz same tvrtke Čistoća gotovo je nemoguće dobiti jer njen direktor Ivica Karoglan u proteklih godinu dana potpuno izbjegava komunikaciju s medijima.

Sindikati upozoravaju da njihova osnovica nije povećana još od 2010. godine, a u gradskoj i upravi Čistoće kažu da se iznos primanja radnika svejedno povećavao različitim dodacima, neoporezivim primicima i neuobičajeno velikim brojem prekovremenih sati te da je danas znatno veći od državnog prosjeka u ovoj djelatnosti.

Spekulira se da iznosači smeća primaju minimalno oko tisuću eura, ali i da to redovito podebljaju dodacima, dok neki vozači kamiona mjesečno znaju nabrati i do 1800 eura. Po podacima s poslovnih servisa, tvrtka je u 2021. godini imala 323 zaposlena, a njihova prosječna neto primanja iznosila su 1106 eura - što je doista više od nacionalnog prosjeka za 20 do 30 posto.