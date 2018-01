I političari pohodili 'Noć muzeja'

U ovogodišnjoj Noći muzeja koja se održava sudjelovalo je 110 hrvatskih gradova i preko 230 muzeja, galerija i ostalih kulturnih ustanova. Tema koja objedinjuje njihove programe je 'Muzeji i sport', a priliku za posjet muzejima nisu propustili ni neki političari

Na novinarski upit, Bernardić je komentirao i izložbu srbijanske vlade o Jasenovcu u sjedištu UN-a u New Yorku, a koja se u Hrvatskoj doživjela kao svojevrsna manipulacija jer su se u sklopu nje plasirali lažni podaci, kao i dojam da su se stradanja žrtava u tom ustaškom logoru za vrijeme Drugog svjetskog rata iskoristila u “propagandne svrhe”, navode iz SDP-a.

„Zločin je počinjen, a žrtve moramo pamtiti. To je jedino važno. Brojkama se u svijetu danas bave mnogi, no moj je stav da je stradala i samo jedna, ili pet osoba, to je tragedija. Mi stoga, nikad ne smijemo zaboraviti fašizam i sve one strašne stvari koji su se događaliza vrijeme ustaškog pokreta. Hrvatska je jedna od zemalja u svijetu koja je dala najviše antifašista po glavi stanovnika. Hrvatska je dakle, antifašistička zemlja i u njoj se nitko ne smije sramiti antifašizma“, rekao je Bernardić.

Predsjednik SDP-a susreo se tom prilikom u Jasenovcu i s vodstvom lokalnog SDP-a, dodaje se u priopćenju.