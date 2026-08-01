Hutisti još jednim potezom odgovorili Saudijskoj Arabiji, čeka se njihova reakcija

Tankeri će se sada morati preusmjeriti prema Rtu dobre nade u Južnoj Africi kako bi došli do svog odredišta, poručili su hutisti. To će značajno produžiti putovanja prema Aziji, piše njemačka agencija dpa.

Saudijska Arabija zasad nije potvrdila njihove tvrdnje.

Hutisti su prošlog tjedna objavili da su uveli pomorsku blokadu Saudijske Arabije kako bi odgovorili na, kako su rekli, dugotrajnu saudijsku opsadu područja u Jemenu kojima upravlja skupina.

Otkako su hutisti 2014. zauzeli glavni grad Sanu i druge dijelove na sjeveru Jemena, u zemlji traje građanski rat. Saudijska Arabija otada predvodi koaliciju koja podržava jemensku vladu protiv hutista. Napetosti između hutista i Saudijske Arabije eskalirale su usred američko-izraelskog rata protiv Irana.

Proiranski hutisti upravljaju prolazom Bab el-Mandeb, ključnim za globalnu trgovinu jer spaja Crveno more s Azijom.

Raste zabrinutost da bi hutističke prijetnje mogle dovesti do zatvaranja prolaza, što bi pogoršalo stanje svjetskog gospodarstva koje već trpi posljedice zatvaranja Hormuškog tjesnaca. Međutim, čini se da brodovi nastavljaju prolaziti Bab el-Mandebom, a analitička grupa Kpler je u petak objavila da je 47 plovila prošlo njime u oba smjera.

Hutisti su također kazali da ne namjeravaju uvoditi naknade za prolaz brodova.