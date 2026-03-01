HSS u minusu, SDSS u plusu od gotovo 100 tisuća eura

Hrvatska seljačka stranka (HSS) u prošloj je godini imala manjak od 92.000 eura, tolika je, naime, razlika između njenih prihoda (267. 000 eura) i rashoda od gotovo 360.000 eura.

'Minus' od 92.000 eura, stranka će pokriti viškom iz prethodnog razdoblja, pa u ovu godinu, osim sa novim predsjednikom Darkom Vuletićem, ulazi i sa viškom prihoda od 55.000 eura.

Članarine i članski doprinosi stranački su račun podebljali sa respektabilnih 22.000 eura.

Ti su rashodi, objašnjava stranka, rezultat aktivnosti vezanih za lokalne izbore koji su održani u svibnju prošle godine, a na kojima je stranka, sudi li se po prihodima od naknada za lokalne vijećnike, izborila nešto manji broj vijećnika nego ih je imala do tada.

SDSS pokrio minus viškom iz prethodnog razdoblja

Prihodi SDSS Milorada Pupovca u prošloj su godini iznosili oko 409.000 eura i bili su 55. 000 eura manji nego godinu prije. Manji su joj bili i rashodi, ukupno 414.000 eura, što je 88.000 eura manje nego 2024.

Manjak od oko 6.000 eura, pokriva višak od 108.000 eura prenesen iz prethodnog razdoblja, što znači da SDSS u ovu godinu ulazi s viškom prihoda od 102.000 eura.

Kao i kod ostalih stranaka, i kod SDSS-a glavninu prihoda čine prihodi od države i lokalnih jedinica, a koje stranke dobivaju ovisno o tome koliko imaju saborskih zastupnika i vijećnika u vijećima općina o gradova te u skupštinama županija.

No, značajan prihod ta je stranka ostvarila i od članarina, nešto više od 50. 000 eura, a što čini 12, 3 posto njenih prihoda.

Za redovan rad od donatora je dobila 9.000 eura, po 1.500 eura uplatilo joj je troje saborskih zastupnika Anja Šimpraga, Dragana Jeckov i Milorad Pupovac, te predsjednik SNV-a Boris Milošević.

Nezavisni: Prihodi nam rasli zbog više vijećnika

Manjak od 30.000 eura u prošloj je godini zabilježila i stranka Nezavisni saborskog zastupnika Željka Lackovića, potrošila je oko 160. 000 eura, uprihodila 130.000 eura.

Prihodi su joj osjetno veći u odnosu na 2024. godinu (88.000 eura) što objašnjava većim brojem vijećnika izabranim na lokalnim izborima, a time i izdašnijim naknadama iz lokalnih proračuna.

U odnosu na 2024. godinu osjetno su joj narasli i rashodi, sa 65.000 na 160.000 eura, a to je, tumači, zbog troškova za lokale izbore.

Kad podvuče crtu, ta stranka u ovu godinu ulazi sa 'plusom' od oko 11.000 eura, jer je manjak od 30.000 eura, ostvaren u prošloj godini, pokrio preneseni višak od oko 40.000 eura.

Polovica od 20 stranaka, koliko ih je zastupljeno u Hrvatskom saboru, ispunilo je svoju zakonsku obvezu i Državnom izbornom povjerenstvu (DIP) dostavilo godišnji financijski izvještaj za 2025. godinu, ostale stranke, među kojima su HDZ, SDP i Možemo, to trebaju učiniti zaključno s ponedjeljkom, 2. ožujka.

Uz HSS, SDSS i stanku Nezavisni, izvještaje su dostavile i Centar, DOMiNO, Most, HNS, Nezavisna platforma Sjever (NPS) i Dario Zurovec NL, prve četiri prošlu su godinu zaključile s manjkom prihoda, dvije ostale s viškom.

U utorak će se znati tko je ispunio obvezu, a tko nije

Godišnji financijski izvještaji javni su dokumenti i DIP ih objavljuje na svojoj mrežnoj stranici prvog radnog dana od dana njihova unosa u informacijski sustav za nadzor financiranja.

U praksi to znači da su do sada objavljeni i javnosti dostupni izvještaji koji su u sustav uneseni do četvrtka u ponoć, dok će oni uneseni nakon toga biti objavljeni i javnosti dostupni u ponedjeljak, 2. ožujka.

Izvještaji koji se u sustav unesu do ponedjeljka u ponoć, bit će objavljeni u utorak i tada će biti poznato tko je svoju obvezu ispunio, a tko nije.

Za stranke koje prekrše pravila o redovitom godišnjem financiranju zakon propisuje administrativne i prekršajne sankcije.

Isto vrijedi i za nezavisne saborske zastupnike i nezavisne vijećnike, koji, također moraju dostaviti godišnje financijske izvještaje DIP-u i Državnom uredu za reviziju.

Financijske izvještaje za 2025. godinu treba dostaviti ukupno oko 160 političkih stranaka, parlamentarnih i izvanparlamentarnih, pet nezavisnih saborskih zastupnika i oko tisuću nezavisnih vijećnika.