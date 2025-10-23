Hrvatsko ratno zrakoplovstvo ima novog zapovjednika. Evo o kome je riječ

Promjene zapovjednika, rekao je, obično budu pozitivno konotirane, jer novi zapovjednik dolazi s novom vizijom, promovira nove ideje, što pridonosi progresu i označava novu eru razvoja postrojbi.

General Kundid u prigodnom je govoru zahvalio generalu Križancu na doprinosu razvoju HRZ-a i poručio da od novog zapovjednika očekuje viziju, inicijativu i promjenu te mu zaželio puno uspjeha u vođenju Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

Novoimenovani zapovjednik, brigadir Krešimir Ražov prisjetio se poginulih pripadnika HRZ-a u Domovinskom ratu koji su u zajedništvu s kopnenim i pomorskim snagama pod istim stijegom izvojevali neovisnu i slobodnu državu te je najavio planove u vođenju HRZ-a.

"Odmah ću provoditi konsolidaciju znanja i sposobnosti, nastavak pune integracije novih sposobnosti s Hrvatskom kopnenom vojskom i Hrvatskom ratnom mornaricom", rekao je. Kako je dodao, naglasak će staviti na modernizaciju svih obučnih procesa te nastavak procesa modernizacije oružanih snaga s pripadajućom infrastrukturom.

Čestitke novom zapovjedniku HRZ-a brigadiru Ražovu uputio je i potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić te mu poželio uspjeh u ostvarivanju zadaća modernog HRZ-a, a dosadašnjem zapovjedniku generalu Križancu zahvalio je na iznimnoj ulozi u razvoju HRZ-a, osobito u procesu uvođenja višenamjenskih borbenih aviona Rafalea u operativnu uporabu.

U OSRH od 1998. godine

General-bojnik Michael Križancec je, uz ostalo, rekao kako je ponosan što je bio u ulozi prvog među jednakima, "u ulozi vođe izuzetnog tima s kojim ne bih imao straha sučeliti se s bilo kojim protivnikom bilo gdje i bilo kada".

Uz pripadnike Oružanih snaga i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva svečanosti su nazočili izaslanik predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga savjetnik za obranu Ivica Olujić, izaslanik predsjednika Vlade RH, potpredsjednika Vlade i ministra obrane državni tajnik u Ministarstvu obrane Drago Matanović i drugi.