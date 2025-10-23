čuvari neba

Hrvatsko ratno zrakoplovstvo ima novog zapovjednika. Evo o kome je riječ

V. B./Hina

23.10.2025 u 18:52

Krešimir Ražov
Krešimir Ražov Izvor: Cropix / Autor: Niksa Stipanicev
Bionic
Reading

Brigadir Krešimir Ražov u četvrtak je preuzeo dužnost zapovjednika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u vojarni „Pukovnik Marko Živković“ na Plesu nakon što mu je načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH Tihomir Kundid predao zastavu HRZ-a i polaganja prisege

Primopredaja dužnosti zapovjednika HRZ-a obavljena je između novoimenovanog zapovjednika brigadira Krešimira Ražova i dosadašnjeg zapovjednika general-bojnika Michaela Križanca.

Vizija, inicijativa i promjena

General Kundid u prigodnom je govoru zahvalio generalu Križancu na doprinosu razvoju HRZ-a i poručio da od novog zapovjednika očekuje viziju, inicijativu i promjenu te mu zaželio puno uspjeha u vođenju Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

Promjene zapovjednika, rekao je, obično budu pozitivno konotirane, jer novi zapovjednik dolazi s novom vizijom, promovira nove ideje, što pridonosi progresu i označava novu eru razvoja postrojbi.

Video: Tko ima najviše tenkova? Srbija je ispred Hrvatske

Tko ima najviše tenkova? Srbija je ispred Hrvatske Izvor: tportal.hr / Autor: EPA/PIXSELL/Neven Bučević

Novoimenovani zapovjednik, brigadir Krešimir Ražov prisjetio se poginulih pripadnika HRZ-a u Domovinskom ratu koji su u zajedništvu s kopnenim i pomorskim snagama pod istim stijegom izvojevali neovisnu i slobodnu državu te je najavio planove u vođenju HRZ-a.

"Odmah ću provoditi konsolidaciju znanja i sposobnosti, nastavak pune integracije novih sposobnosti s Hrvatskom kopnenom vojskom i Hrvatskom ratnom mornaricom", rekao je. Kako je dodao, naglasak će staviti na modernizaciju svih obučnih procesa te nastavak procesa modernizacije oružanih snaga s pripadajućom infrastrukturom.

Čestitke novom zapovjedniku HRZ-a brigadiru Ražovu uputio je i potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić te mu poželio uspjeh u ostvarivanju zadaća modernog HRZ-a, a dosadašnjem zapovjedniku generalu Križancu zahvalio je na iznimnoj ulozi u razvoju HRZ-a, osobito u procesu uvođenja višenamjenskih borbenih aviona Rafalea u operativnu uporabu.

U OSRH od 1998. godine

General-bojnik Michael Križancec je, uz ostalo, rekao kako je ponosan što je bio u ulozi prvog među jednakima, "u ulozi vođe izuzetnog tima s kojim ne bih imao straha sučeliti se s bilo kojim protivnikom bilo gdje i bilo kada".

Uz pripadnike Oružanih snaga i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva svečanosti su nazočili izaslanik predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga savjetnik za obranu Ivica Olujić, izaslanik predsjednika Vlade RH, potpredsjednika Vlade i ministra obrane državni tajnik u Ministarstvu obrane Drago Matanović i drugi.

vezane vijesti

Odluku o imenovanju brigadira Krešimira Ražova novim zapovjednikom HRZ- a donio je 16. listopada predsjednik RH i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović.

Ražov je u Oružanim snagama RH od 28. svibnja 1998. Obnašao je dužnosti nastavnika letenja, zapovjednika letačkog voda, zapovjednika eskadrile helikoptera, a na dužnost zapovjednika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva dolazi s dužnosti zapovjednika 93. Krila HRZ-a. 

Završio je Zapovjedno stožernu školu 2015. godine i Ratnu školu "Ban Josip Jelačić" 2020.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
novi incident

novi incident

Dva ruska vojna lovca upala u zračni prostor Litve. Oglasila se Rusija
žestok govor

žestok govor

Orban: EU želi podijeliti Ukrajinu i rat s Rusijom
saborska crtica

saborska crtica

Miletić: Jednom godišnje sve zastupnike treba testirati na droge

najpopularnije

Još vijesti