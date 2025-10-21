Vojni rok: Ročnici će igrati paintball i upravljati dronovima

'Samoobranu će učiti - rad dronovima - rukovanje, osobnim naoružavanje, želimo napraviti i dodatne aktivnosti npr. da se vježbaju - igrajući paintboll - to je jedna od stvari koje želimo približiti mladim ljudima', tvrdi državni tajnik u ministarstvu obrane Branko Hrg.

Obvezni vojni rok t rajat će dva mjeseca - a u tom će periodu novaci usvojiti temeljne vojne - ali i neke dodatne - nove vještine.

Narednik Valentino Madžer pojasnio je dijelove obuke. 'U glavnom dijelu uče na koji način se treba kretati na bojištu, uče snalaženje na karti, kao i osobnu zaštitu', rekao je Madžer, donosi RTL.

Oni koji se pozovu na priziv savjesti morat će obuku služiti civilno, i to kroz dva modela - u Civilnoj zaštiti MUP-a kroz tri mjeseca ili u lokalnim jedinicama kroz 4.

'Što se priziva savjesti tiče to neće biti kao prije imam priziv savjesti i bok - nego će biti povjerenstvo i morati će se to ozbiljno obrazložiti', kaže Hrg.

Za vojno osposobljavanje naknada će iznositi 1100 eura mjesečno. Naknadu će dobiti i oni u civilnoj službi biti oko 250 eura mjesečno, a neki manju imati i oni u jedinicama lokalne samouprave.

No prije obuke novaci trebaju proći i preventivni zdravstveni pregled. Prvi pozivi očekuju se u studenom i prosincu. "U ovom trenutku vam ne mogu reći konačnu i točnu brojku, ali će sigurno stotinjak i više liječnika biti nominirano kao koj koji će provoditi preglede", kazala je ministrica zdravstva Irena Hrstić.

Možemo protiv vojnog roka

Iz stranke Možemo koja se protivi uvođenju temeljnog vojnog osposobljavaja - smatraju da je za one koji imaju priziv savjesti - predviđena kazna. "Da ne znamo da je riječ o alternativi vojnom roku, mislili bismo da se radi o radu za opće dobro. Podsjetit ću da je rad za opće dobro u principu zamjena za nekog tko je počinio kazneno djelo" 'Ovdje još samo fali da ubacimo guljenje krumpira i dobili smo na neki način ekvivalent', kazao je Marin Živković.

Arsen Bauk, SDP-ov predsjednik odbora za obranu kaže: 'Zalažemo se i podržavamo vojni rok nemamo neke veće primjedbe na ovaj oblik - imamo samo na zakon o obrani i činjenicu da se njime uređuje i civilna služba što do sada nije bio slučaj'.

Miro Bulj tvrdi, vojni rok nije trebalo ni ukinuti. 'To je HDZ ukinuo, sada ga vraćaju što pozdravljamo, ali dva je mjeseca malo i mislim da vojni rok treba biti minimalno 6 mjeseci+.