Hrvatska znanstvenica otkrila nove detalje o odnosima ljudi i neandertalaca

U znanstvenom radu koji je nedavno objavio prestižni časopis Nature, mlada hrvatska znanstvenica Mateja Hajdinjak i njezin tim uspjeli su opisati i usporediti genome petero kasnih neandertalaca, što je dovelo do novih saznanja o kretanjima i odnosima među populacijama naših predaka

No tim s Instituta za evolucijsku antropologiju Max Planc u Leipzigu, predvođen hrvatskom genetičarkom Matejom Hajdinjak , uspio je sastaviti genome petero neandertalaca iz kasnijeg razdoblja, koji su živjeli prije 39 do 47 tisuća godina.

rasprava do kasno u noć

Usporedivši dobivene genome, Hajdinjak i njezini suradnici zaključili su da su se svi 'kasniji' neandertalci razdvojili od zajedničkog pretka iz Sibira prije oko 150 tisuća godina, te da su genetski srodni ovisno o geografskoj poziciji. O važnosti ovog istraživanja svjedoči i činjenica da je objavljeno u prestižnom znanstvenom časopisu Nature.

'Pokazali smo i na uzorcima dvije jedinke iz iste špilje na Kavkazu među kojima je 25 tisuća godina razlike da je ta mlađa jedinka genetički puno bliža kasnijim zapadnim neandertalcima nego starijoj jedinki iz iste špilje, što nam onda govori da je u nekom trenutku došlo do zamjene populacija, odnosno do izumiranja jedne populacije, a onda i do migracije nekih drugih populacija. Jedna od važnijih stvari koju smo otkrili je i da su svi ti kasniji neandertalci čije smo genome analizirali, genetički bliže populaciji neandertalaca koja se miješala s precima današnjih ljudi koji žive izvan Afrike', pojasnila je Hajdinjak za Novi list.