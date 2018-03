Iva Tolić dobitnica prestižne nagrade Austrijske akademije znanosti

Za izvanredna znanstvena dostignuća u području molekularne stanične biologije, posebno u području istraživanja staničnih mikrotubula, Austrijska akademija znanosti (ÖAW) prof. dr. sc. Ivi Tolić s Instituta Ruđer Bošković dodijelila je nagradu Ignaz L. Lieben za 2017. godinu, priopćili su s Instituta Ruđer Bošković

Ova prestižna nagrada, koju se smatra i austrijskim Nobelom, pripala joj je zbog znanstvenih otkrića ostvarenih u sklopu ERC projekta 'Nova klasa mikrotubula u diobenom vretenu koji proizvode sile na kinetohore' u sklopu kojeg je tim znanstvenika pod vodstvom Tolić došao do potpuno novih znanstvenih spoznaja iznimno važnih za proces stanične diobe kojima se mijenjaju dosadašnja shvaćanja u tom području.

'Iznimno sam počašćena što mi je Austrijska akademija znanosti odlučila dodijeliti ovu prestižnu nagradu, a to je, svakako, nagrada i mom cjelokupnom timu bez kojega ne bi bilo moguće ostvariti ovako uzbudljive znanstvene rezultate. Posebno me veseli činjenica što smo u sklopu više od dva milijuna eura vrijednog ERC projekta, koji je trenutno na pola puta, do sada već postigli izvanredne rezultate, te sam vrlo optimistična i što se tiče nastavka istraživanja koja pokazuju da i u budućnosti možemo očekivati nove zanimljive spoznaje u ovom području“, Iva Tolić.

Prof. dr. sc. Iva Tolić doktorirala je 2002. na Sveučilištu u Zagrebu, radila je na Institutu Niels Bohr u Kopenhagenu te na Sveučilištu u Firenci. Od 2004. bila je voditeljica istraživačke grupe na Institutu Max Planck za molekularnu staničnu biologiju i genetiku u Dresdenu, a od 2014. voditeljica je istraživačke grupe i znanstvena savjetnica na Institutu Ruđer Bošković. 2015. godine dobila je projekt Europskoga istraživačkog vijeća (ERC), a dobitnica je i mnogih nagrada među kojima su Državna nagrada za znanost, Red Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića, nagrada "Utjecajne hrvatske žene", te medalja i nagrada Udruženja europskih biofizičkih društava.