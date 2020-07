'Hrvatska je među zemljama gdje se najmanje nose maske, a one sprječavaju širenje zaraze do 30 posto'

Pomoćnica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Marija Bubaš izjavila je u četvrtak ujutro kako je u Hrvatskoj 76 novooboljelih od koronavirusa. "Trenutne brojke nisu baš sjajne ali nisu ni poražavajuće. Jučer smo imali 53 novoboljela, danas je to 76, od jučer u 12.15 sati", rekla je Bubaš za N1.

"Razmišlja se o tome da se uvede obavezna evidencija i da se uvede kao nekakav organizator okupljanja, bio on privatna ili pravna osoba, da se uvede nekakva obveza kontaktiranja njegovih uzvanika i da podsjeti uzvanike ako imaju bilo kakve simptome radje ostanu kod kuće", rekla je Bubaš.

Na pitanje o mogućim novim mjerama koje bi se odnosile na svadbe i slična druženja većeg broja ljudi, Bubaš je rekla kako ne bi govorila o ograničavanjima "jer do sada nismo dovoljno prakticirati ono što možemo prakticirati, a piše u preporukama".

To je, kaže, porast ali nije neočekivan s obzirom na trenutna "okupljanja raznoraznog tipa".

Naglasak je, kaže, na odgovornom ponašanju, a ne na restrikcijama i ograničenjima.

Bubaš se osvrnula i na nošenje maski, no na pitanje hoće li one biti obvezne rekla je kako to prepušta Stožeru da odluči.

“Istraživanja govore da čak i nošenje platnenih maski smanjuje širenje zaraze čak i do 30 posto. A ako je točno da će nas epidemija pratiti i na jesen, i da će klinička slika kod oboljelih biti teža, zašto ne bismo razmišljali o maskama i u zatvorenom i u otvorenome. Ima zemalja koje preporučuju diljem svijeta nošenje maski i to je obilježje ne samo ove pandemije nego je postalo i dijelom kulture u nekim zemljama", rekla je Bubaš.