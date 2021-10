'Hrvatska je izgubila 10 posto probranog stanovništva, u najboljoj radnoj dobi i s najboljim kvalifikacijama'

U cijeloj Europi nedostaju vozači, prema procjenama potrebno ih je oko 400 tisuća. Problem se pojavljuje i u ostalim sektorima pa mnogi upozoravaju da je jedino rješenje uvoz radne snage. Ekonomski stručnjak Mladen Vedriš u središnjem Dnevniku HTV-a je rekao kako se na tržištu rada u zadnjih desetak godina dogodila dramatična promjena. Potrebne su nove kvalifikacije, nova znanja, demografski gledano - mlađi kompetentni ljudi, poručio je Vedriš

'To će biti svuda pitanje, ne samo u Velikoj Britaniji. To će biti pitanje svuda u Europi, u Europskoj Uniji, to će biti pitanje i u Hrvatskoj. s tim da moram napomenuti - vozače ne možete naštancati, ne možete im podijeliti diplome. To je jedan vrlo odgovoran posao. Možete ih s jednog mjesta prebaciti na drugo, ali kvalifikaciju u ruke dati im samo formalno bi bilo preopasno. Ja bih rekao da će razdoblje odgajanja novih vozača potrajati', odgovorio je Vedriš.

Konstatirao je da su se problemi u logistici i prometu odrazili i na cijene proizvoda, a pitanje je samo kako taj trend zaustaviti. Upitan može li se radna snaga u Uniji stabilizirati bez kvalificiranih migracija, Vedriš kaže da se na tržištu rada u zadnjih desetak godina dogodila dramatična promjena.