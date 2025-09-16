Šušnjar: Nismo tu da određujemo cijene svega

Komentirao je i kritike iz oporbe i sindikata koji upozoravaju na moguć rast cijena i inflaciju.

'Većina zemalja Europske unije je već izašla iz subvencioniranja energije. Mi smo i dalje odlučili učiniti priuštivijim i električnu energiju, i plin, i toplinsku energiju našim građanima, ali isto tako i našem poduzetništvu. Upravo iz razloga što dolazi ogrjevna sezona, nismo se odlučili izaći potpuno iz mjera , nego i dalje ostajemo i postupno se prilagođavamo tržišnim uvjetima na koje se moramo vratiti. Mi smo ipak tržišna ekonomija, ali uvijek će Vladi Republike Hrvatske na prvom mjestu biti hrvatski građani i poduzetništvo', naglasio je ministar za HRT .

'Što se tiče kritika oporbe , oni možda jesu bili na studijima ekonomije, ali očito nisu bili na onim satovima kada se učilo malo naprednije stvari - kako i što utječe na gospodarstvo, na inflaciju i tako dalje', rekao je.

'Naši najveći poduzetnici su već odavno na tržišnom modelu. Tako oni dominantno proizvode ove proizvode koje koristimo i generalno sve komponente svakodnevnog života. Zbog toga mislimo da nema bilo kakvog razloga za poskupljenje. I dalje činimo energiju priuštivijom od tržišnih uvjeta za naše male i srednje poduzetnike, javne ustanove', kazao je ministar.

'Moramo im objasniti da se Hrvatska 90-ih godina orijentirala na tržišnu ekonomiju, da nismo tu da određujemo cijene svega', istaknuo je.

Lista proizvoda s ograničenim cijenama

Govoreći o listi osnovnih proizvoda s ograničenim cijenama, ministar je najavio moguće izmjene.

'Građani mogu očekivati smanjenje cijena određenih proizvoda, maksimalnih cijena. Ja pozivam trgovce i danas, one su određene kao maksimalne, nitko ne brani da se ide ispod tih cijen', rekao je Šušnjar.

'Možda ćemo tu listu ujednačiti. Sad imamo nekakve rezultate - onih prvih 30, ovih 40, da bude dostupan jedan proizvod iz kategorije, a ostale da prepustimo tržišnoj utakmici, pa da se u tržišnoj konkurenciji proizvođači, trgovci, distributeri, bore za svoje kupce nižim cijenama, kvalitetom i tako dalje', kazao je i naglasio kako će ih ostati 70.

'Ostaje naknada za ugrožene kupce energije, koja je do sad bila iskorištena oko 53 eura. Ona iznosi 70 eura i bit će dovoljna za nadoknadu svih troškova energenata našim najugroženijim skupinama i dalje', rekao je ministar.

Govoreći o poticajima za mala i srednja poduzeća, istaknuo je:

'Taj poticaj je negdje oko 27 posto i dalje. Koliko bi vama značilo da vam naraste plaća sad za 27 posto? Mislim da o tome ne trebamo govoriti. To i dalje pokazuje smjer kojim ova Vlada ide - da su nam prioritet mala i srednja poduzeća. To su prije svega naši obrtnici kojima ćemo pomagati i dalje', najavio je Šušnjar.

Za plin će ostati poticaj za mala i srednja gospodarstva jednako kao i za kućanstva, dodao je.

U razgovoru se osvrnuo i na pitanje naftne opskrbe Mađarske.

'Provedena su testiranja uz nadzor predstavnika MOL-a i Europske komisije. Mi smo uspjeli provesti kroz cjevovod dovoljne količine da bi opskrbili rafineriju u Mađarskoj i u Slovačkoj i to bez agensa koji se dodaje za veći protok nafte.Možemo i više od punog kapaciteta te obje rafinerije, tako da bismo mogli i u Češku određeni dio nafte dostavljati putem našeg naftovoda', rekao je.

'Mi smo našim prijateljima Mađarima rekli da smo mi spremni i proširili smo sve naše kapacitete, ne samo za naftu, nego i za LNG - kako bismo im pružili sigurnost opskrbe i da djelujemo koherentno kao članovi Europske unije', kazao je.

Zaključio je:

'Da osudimo agresiju i da polako napuštamo ne samo fosilna goriva, pogotovo fosilna goriva koja dolaze iz Rusije', naglasio je ministar za kraj razgovora.