Hrvatska bi mogla profitirati od zavrtanja ruskih ventila: 'Nama Janaf daje polugu moći'

Nakon što je prekinuta opskrba Europe ruskim plinom kroz Ukrajinu, slovački premijer Robert Fico upozorio je kako bi to moglo rezultirati gubicima naknada za tranzit te povećanjem cijene struje i plina. S druge strane, u odcijepljenoj moldavskoj regiji Pridnjestrovlju uvedeno je izvanredno stanje i zabranjeno korištenje plinskog grijanja.

'Politički gledano, to je nastavak daljnjeg razjedinjavanja Europe. Meni je teško shvatiti te odnose gdje Europa podržava Ukrajinu, a onda Ukrajina donosi odluke na štetu Europe. Što se tiče ekonomske strane, to je izrazito problematično. Bez energenata ne možete funkcionirati, a sad se stvorila skupina država koje su ozbiljno oštećene, koje moraju tražiti rješenja. Ta rješenja treba platiti, a na kraju plate samo građani, i to je veliki problem', rekao je za HRT ekonomski analitičar Neven Vidaković.