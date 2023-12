Hrvati do Božića potrošili 351 milijun više nego lani

Iako su za to zaslužni i inflacija i rast cijena – i to dvoznamenkasti za dugi niz proizvoda i usluga – proteklih se dana mahnito trošilo – čak 351 milijun eura više od početka prosinca do Božića, a nastavi li se ovako do Nove godine, potrošnja bi u ovom mjesecu mogla biti i veća od procijenjenih, optimističnih 3,1 milijardu eura.

Prema podacima Porezne uprave, građani su do Božića potrošili već 2,6 milijardi eura. Samo u subotu, dan uoči Badnjaka, potrošeno je 147 milijuna eura ili 3,6 posto više nego na isti datum lani.