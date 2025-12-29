Vidošević bi mogao ostati bez nekretnina i umjetnina: HGK pokrenula ovršne postupke

HGK je protiv svog bivšeg čelnika Nadana Vidoševića pokrenula devet ovršnih postupaka kojima traži povrat štete. Kako se procjenjuje da je počinjena šteta veća od vrijednosti njegove imovine, moguće je, ako sudski pravorijek bude takav, da Vidošević ostane bez svega
Nadan Vidošević osuđen je na zatvorsku kaznu od osam godina, jer je između ostalog, temeljem lažnih faktura za promotivna događanja izvukao 4,7 milijuna eura iz Hrvatske gospodarske komore. Kako je njegovoj obitelji sud nedavno odblokirao mirovinu, ostaje pitanje hoće li se i kako HGK naplatiti.
Potvrdili su da su u studenom prošle godine dobili presudu kojom je određeno da im Vidošević treba vratiti 4.709.430,22 eura sa zakonskom zateznom kamatom koja teče od dana pravomoćnosti presude.
"Radi naplate dosuđenog iznosa, HGK je putem punomoćnika pokrenula ukupno devet ovršnih postupaka pred nadležnim sudovima radi provedbe ovrhe na nekretninama, pokretninama i dionicama u vlasništvu Nadana Vidoševića. Postupci su pokrenuti u prosincu 2024. i siječnju 2025. godine", poručili su iz HGK za Index.
Procjena štete
No, dosad se nisu naplatili, jer ovršni postupci još uvijek traju, a svota koju bi novim presudama Vidošević trebao vratiti HGK-u još uvijek nije utvrđena.
"Nismo se naplatili u navedenim ovršnim postupcima s obzirom da se većina pokrenutih postupaka sada nalazi u fazi utvrđivanja vrijednosti predmeta ovrhe, odnosno izrade nalaza i mišljenja sudskog vještaka. Ukidanje privremenih mjera osiguranja oduzimanja imovinske koristi ne utječe na tijek i provedbu pokrenutih ovršnih postupaka, posljedično niti na naplatu u pokrenutim ovršnim postupcima", dodali su.
Od ranije je poznato da su vještaci tijekom postupka protiv Vidoševića utvrdili da njegova imovina vrijedi oko 30 milijuna kuna, odnosno otprilike četiri milijuna eura. Radi se o 26 nekretnina i 444 umjetnine. Ako vještaci u ovršnim postupcima koje je pokrenuo HGK, utvrde sličnu vrijednost, postoji mogućnost da bi Vidošević mogao ostati bez svega kako bi namirio štetu koju je počinio HGK.