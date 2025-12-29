Vidošević bi mogao ostati bez nekretnina i umjetnina: HGK pokrenula ovršne postupke

Nadan Vidošević osuđen je na zatvorsku kaznu od osam godina, jer je između ostalog, temeljem lažnih faktura za promotivna događanja izvukao 4,7 milijuna eura iz Hrvatske gospodarske komore. Kako je njegovoj obitelji sud nedavno odblokirao mirovinu, ostaje pitanje hoće li se i kako HGK naplatiti.

Potvrdili su da su u studenom prošle godine dobili presudu kojom je određeno da im Vidošević treba vratiti 4.709.430,22 eura sa zakonskom zateznom kamatom koja teče od dana pravomoćnosti presude.

"Radi naplate dosuđenog iznosa, HGK je putem punomoćnika pokrenula ukupno devet ovršnih postupaka pred nadležnim sudovima radi provedbe ovrhe na nekretninama, pokretninama i dionicama u vlasništvu Nadana Vidoševića. Postupci su pokrenuti u prosincu 2024. i siječnju 2025. godine", poručili su iz HGK za Index.