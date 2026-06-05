Hrstić planira normativ prihvatljivog čekanja pregleda: Evo koliko sada treba za onkologa

Ministrica zdravstva Irena Hrstić najavila je donošenje normativa s prihvatljivim vremenom čekanja za dijagnostičke postupke, prema kojima bi zdravstvene ustanove morale osigurati termin u roku koji odredi specijalist, te bi se smanjila potreba za pretragama u privatnom sektoru.

Nije cilj da svi pacijenti dobiju termin u jednakom roku, nego ovisno o svom zdravstvenom stanju, poručila je ministrica Hrstić u petak na konferenciji o komunikacijama u zdravstvu MedMed 2026. u Grožnjanu. "Pacijent će znati treba li, s obzirom na svoje stanje, obaviti pretragu za 14 dana ili za 365 dana. Ako mu specijalist objasni da na pretragu, primjerice, može čekati godinu dana, onda nema potrebe da za to plaća privatniku prije dobivenog termina", istaknula je Hrstić govoreći o pravilniku s normativima za prihvatljivo vrijeme čekanja koji bi uskoro trebao biti donesen. Dodala je da bi svaki nalaz specijalista trebao sadržavati preporuku do kada je potrebno obaviti pretragu, nakon čega bi zdravstvene ustanove morale konkretnom pacijentu osigurati termin unutar navedenog roka. "Ako na nalazu piše da se pretraga mora obaviti u 14 dana, onda će biti obveza ravnateljima, svih u zdravstvenom sustavu, da daju termin u roku od 14 dana", istaknula je ministrica.

Onkološki i onkološki suspektni u prosjeku čekaju 14 dana Hrstić je ocijenila da su liste čekanja posljedica više čimbenika, izdvojivši naglasak na preventivi, starenje stanovništva i sve veći broj osoba koje dulje žive s kroničnim bolestima. Navela je da je broj pregleda magnetskom rezonancijom porastao s oko 55.000 prije deset godina na 155.000 u 2024. godini, što povezuje s proširenjem indikacija za pretrage i rastućim potrebama stanovništva. Prema njezinim riječima, prosječno vrijeme čekanja smanjeno je s više od 200 dana koliko je iznosilo 2023. na sadašnja 142 dana. Pritom je istaknula kako bi bila zadovoljna kada bi prosječno vrijeme čekanja bilo oko 60 dana.

Objasnila je i da se prosječni podaci ne odnose na sve pacijente jer onkološki i onkološki suspektni bolesnici ne čekaju kao ostali pacijenti. Prosječno vrijeme dobivanja termina za njih je 14 dana, hitni pregledi obavljaju se unutar 24 sata, a prioritetni pacijenti dolaze na red unutar 30 dana. Kao pretragu s najdužim čekanjem izdvojila je ultrazvuk dojke, dok se među specijalističkim pregledima najduže čeka pregled ortodonta, a potom reumatologa.

Ove se godine specijalizacije raspisuju istodobno, u primarnoj najveći manjak interesa Govoreći o nedostatku liječnika, ministrica Hrstić je najavila da će se od ove godine specijalizacije raspisivati istodobno za sve zdravstvene ustanove u Hrvatskoj, nakon završetka turističke sezone. Kazala je da je novi petogodišnji plan specijalizacija usmjeren prema primarnoj zdravstvenoj zaštiti, gdje je posljednjih godina zabilježen najveći manjak interesa mladih liječnika. Dodala je da su novčana sredstva za primarnu zdravstvenu zaštitu ove godine povećana 18 posto, a za stomatološku zaštitu 12 posto.