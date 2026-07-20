Ministrica Hrstić se oglasila zbog neugodne zaraze djece na Jadranu: 'Nikakva briga'

Impetigo je površinska infekcija kože koju najčešće uzrokuju bakterije Staphylococcus aureus i Streptococcus pyogenes . Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), najčešće pogađa djecu predškolske i školske dobi, osobito tijekom toplog i vlažnog vremena kada su kožne ozljede, ubodi kukaca i ogrebotine češći.

Bolest se vrlo lako prenosi izravnim kontaktom sa zaraženom osobom, ali i preko predmeta poput ručnika, posteljine, odjeće ili igračaka. Bakterije u organizam ulaze kroz sitna oštećenja kože, primjerice ogrebotine, ubode kukaca ili područja zahvaćena dermatitisom.

Dok se u javnosti raspravlja o bolesti o kojoj se nije govorilo desetljećima te o zagađenom moru, stručnjaci, ali i ministrica zdravstva Irena Hrstić umiruju javnost.

"Nikakva briga. Ne događa se to svake godine tijekom ljeta. Kako su naveli, treba držati higijenu, a provjereno je i s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo – more je čisto, nema razloga za brigu. Uživajmo u ljetu", poručila je Hrstić za HRT.