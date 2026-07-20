Ministrica Hrstić se oglasila zbog neugodne zaraze djece na Jadranu: 'Nikakva briga'

Zbog širenja impetiga među djecom na jadranskoj obali, ministrica zdravstva Irena Hrstić je poručila kako se to ne događa svake godine te da je more provjereno čisto. Savjetovala je da treba držati higijenu
Usred turističke sezone se na jadranskoj obali pojavila zaraza impetigom. Najveći broj slučajeva ove kožne bolesti zabilježen je među djecom.
Impetigo je površinska infekcija kože koju najčešće uzrokuju bakterije Staphylococcus aureus i Streptococcus pyogenes. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), najčešće pogađa djecu predškolske i školske dobi, osobito tijekom toplog i vlažnog vremena kada su kožne ozljede, ubodi kukaca i ogrebotine češći.
Bolest se vrlo lako prenosi izravnim kontaktom sa zaraženom osobom, ali i preko predmeta poput ručnika, posteljine, odjeće ili igračaka. Bakterije u organizam ulaze kroz sitna oštećenja kože, primjerice ogrebotine, ubode kukaca ili područja zahvaćena dermatitisom.
Dok se u javnosti raspravlja o bolesti o kojoj se nije govorilo desetljećima te o zagađenom moru, stručnjaci, ali i ministrica zdravstva Irena Hrstić umiruju javnost.
"Nikakva briga. Ne događa se to svake godine tijekom ljeta. Kako su naveli, treba držati higijenu, a provjereno je i s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo – more je čisto, nema razloga za brigu. Uživajmo u ljetu", poručila je Hrstić za HRT.