EU dobiva neočekivanu novu zemlju članicu, referendum je uskoro: 'Nemate što izgubiti'

Island se priprema za novi referendum o pridruživanju Europskoj uniji. U jeku nastavka procesa širenja na Ukrajinu, Moldaviju i balkanske zemlje, ova sjeverna država nastoji ponovno pokrenuti ranije prekinuti proces.

Naime, prvi su put podnijeli zahtjev za pridruživanje Europskoj uniji 2009. godine, nakon sloma financijskog sektora, ali su obustavili pregovore o pridruživanju 2015. godine.

"Glasovanje 29. kolovoza ne prejudicira ništa. Island nema apsolutno što izgubiti pregovorima s Europskom unijom", rekao je francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noel Barrot tijekom posjeta Reykjaviku.