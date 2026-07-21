EU dobiva neočekivanu novu zemlju članicu, referendum je uskoro: 'Nemate što izgubiti'

Nakon prekida pristupnih pregovora 2015. godine, Island je za 29. kolovoza raspisao novi referendum o pridruživanju Europskoj uniji
Island se priprema za novi referendum o pridruživanju Europskoj uniji. U jeku nastavka procesa širenja na Ukrajinu, Moldaviju i balkanske zemlje, ova sjeverna država nastoji ponovno pokrenuti ranije prekinuti proces.
Naime, prvi su put podnijeli zahtjev za pridruživanje Europskoj uniji 2009. godine, nakon sloma financijskog sektora, ali su obustavili pregovore o pridruživanju 2015. godine.
"Glasovanje 29. kolovoza ne prejudicira ništa. Island nema apsolutno što izgubiti pregovorima s Europskom unijom", rekao je francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noel Barrot tijekom posjeta Reykjaviku.
Prijetnje Trumpa i Rusije
Referendum je zapravo odgovor na pretenzije američkog predsjednika Donalda Trumpa da od Danske preuzme Grenland, piše Euronews.
"Za nas je bilo važno vidjeti koliko je Europska unija čvrsto intervenirala i iskoristila svoju moć, stojeći uz Dansku i Grenland u tom pitanju", rekla je islandska ministrica vanjskih poslova Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir.
Kako njena zemlja nema stalnu vojsku, iako je članica NATO-a, ona smatra pridruživanje EU-u i načinom jačanja svoje sigurnosti od potencijalnih prijetnji Rusije.